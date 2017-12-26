Вєсті.UA. Одеські піонери Труханова. Українці проти реформ

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 26.12 – як відзначились члени партії мера Одеси Труханова. Більшість українців не хочуть реформ, які влада ухвалила у 2017 році.

Також у випуску: Чому українці здебільшого готові йти за диванними популістами. В Україні навіть політика діє за принципом кожна сила має свою протидію.











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