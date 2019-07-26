Вєсті.UA: Останній бій Кличка. Чому Медведчук не тоне

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 26 липня – мера-боксера, безсумнівно, є за що любити. Він не перший рік веселить киян та й усіх українців загалом своїми діями та словами. Але, схоже, цей бій за пояс голови КМДА Кличко таки програє. У "Слузі народу" вирішили взятися за кума Путіна – Медведчука. Тож не дивно, що скоро може з'явитися закон про заборону спілкуватися їм будь-де, окрім СІЗО.

Також у випуску: Фокуси Петра Порошенка. Кива – винищувач перевертнів.

Джерело: 24 канал