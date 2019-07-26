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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
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      Вєсті.UA: Останній бій Кличка. Чому Медведчук не тоне

      Вєсті.UA 107 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 26 липня – мера-боксера, безсумнівно, є за що любити. Він не перший рік веселить киян та й усіх українців загалом своїми діями та словами. Але, схоже, цей бій за пояс голови КМДА Кличко таки програє. У "Слузі народу" вирішили взятися за кума Путіна – Медведчука. Тож не дивно, що скоро може з'явитися закон про заборону спілкуватися їм будь-де, окрім СІЗО.

      Також у випуску:

      Фокуси Петра Порошенка.

      Кива – винищувач перевертнів.

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      Теги: Новини України Віктор Медведчук Віталій Кличко Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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