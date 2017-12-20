Вєсті.UA. Петренко в шоколаді. Відьмацька компанія Савченко
Вєсті.UA 19:53, 20 грудня 481 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 20.12 – міністру юстиції Павлу Петренку жити не так і просто. Але все налагоджується: тепер він в шоколаді. Надія Савченко після кількох візитів до терористів "ЛДНР", виправдовувалась, що задля миру готова вести перемовини навіть із чортом. Його наразі не знайшла, а от у відьомській компанії Савченко бачили.
Також у випуску:
Хто із мерів українських міст отримує найвищі зарплати.
Український блогер спробував "розвести" телеканал "НТВ".
Помста регіоналам.
Джерело: 24 Канал
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