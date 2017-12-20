00:02
21 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін випив еліксир правди. Мединський повстав проти джедаїв
Вєсті Кремля
21:40, 20 грудня
Вєсті.UA. Петренко в шоколаді. Відьмацька компанія Савченко
Вєсті.UA
19:53, 20 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Життя в стилі хіпі. Українська версія
Згадати все
20:31, 18 грудня
Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Петренко в шоколаді. Відьмацька компанія Савченко

Вєсті.UA 19:53, 20 грудня 481 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 20.12 – міністру юстиції Павлу Петренку жити не так і просто. Але все налагоджується: тепер він в шоколаді. Надія Савченко після кількох візитів до терористів "ЛДНР", виправдовувалась, що задля миру готова вести перемовини навіть із чортом. Його наразі не знайшла, а от у відьомській компанії Савченко бачили.

Також у випуску:

Хто із мерів українських міст отримує найвищі зарплати.

Український блогер спробував "розвести" телеканал "НТВ".

Помста регіоналам.

Теги: Вєсті.UA Павло Петренко Надія Савченко журналісти Партія регіонів
Джерело: 24 Канал
Новини за 20 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Почему Трамп стал угрозой для всего мира
20 грудня, 23:00 Почему Трамп стал угрозой для всего мира
Іван Яковина 255
Ікеа як сигнальний інвестор, або Чи повторить Україна сумнозвісний досвід РФ?
20 грудня, 22:01 Ікеа як сигнальний інвестор, або Чи повторить Україна сумнозвісний досвід РФ?
Микола Давидюк 5035
Чому відклали
20 грудня, 21:15 Чому відклали "реінтеграцію Донбасу": шантаж Росії чи політична гра із Заходом
837
Завершення буремної ери секс-революції, або Як у Німеччині скінчилася любов...
20 грудня, 21:02 Завершення буремної ери секс-революції, або Як у Німеччині скінчилася любов...
Борис Немировський 2063
Загострення на Донбасі: яку нову
20 грудня, 20:01 Загострення на Донбасі: яку нову "многоходовочку" розігрує Путін?
Інна Жолобович 4096
Хто такий Дейдей: журналіст оприлюднив кричущі факти про нардепа
17 липня , 10:58
Усик – Хук: повне відео бою
10 вересня , 08:33
У львівський готель, де проживає Саакашвілі, прийшли правоохоронці та прикордонники, – джерело
 12 вересня , 08:18
Вєсті.UA. Жир. Чого хоче Ганна Герман. Захарченко захотів стати Рембо
 1 липня , 19:56
Вєсті.UA. Рудоволоса бестія України. Порошенко у пастці
 4 вересня , 19:29
Вєсті.UA. Жир. Правосєки б'ють російських журналістів в прямому ефірі. Хтива Савченко
 6 серпня , 09:41
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук