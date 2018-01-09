Вєсті.UA. "Подарунок" від першої леді недореспубліки. Аристократичний сер Ляшко
Вєсті.UA 20:08, 9 січня 680 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 09.01 – перша леді "ДНР" переплюнула навіть некрасівську "русскую женщину": замість простої хати у неї аеропорт, тримає в узді свого "коня" та увесь віджатий бізнес. Але у Гладкової відкрилися очі і тому вона знищила півсотні бойовиків. Різдвяні свята Олег Ляшко провів з британським колоритом, тому не дивно, що у нього вселився аристократичний дух.
Також у випуску:
Легенький морозець пройшовся активами Ріната Ахметова.
Владика із Києво-Печерської лаври розповів, хто воює на Донбасі.
Яку суму держава витратила на закордонні відрядження депутатів у 2017 році.
Джерело: 24 Канал
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