Вєсті.UA: Порошенко б'ється із корупцією. Гройсман в рядах шоуменів
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 9 липня – за час свого президентства Порошенко обіцяв бити не лише ворога зовнішнього, але й внутрішнього – корупцію. На саміт ЄС не змогла потрапити віцепрем'єрка із питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. А звинувачує у цьому Гройсмана, який, на її думку, змовився із Зеленським.
Також у випуску:
Савченко й терористи.
Джерело: 24 канал
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