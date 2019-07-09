Вєсті.UA: Порошенко б'ється із корупцією. Гройсман в рядах шоуменів

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 9 липня – за час свого президентства Порошенко обіцяв бити не лише ворога зовнішнього, але й внутрішнього – корупцію. На саміт ЄС не змогла потрапити віцепрем'єрка із питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. А звинувачує у цьому Гройсмана, який, на її думку, змовився із Зеленським.

Також у випуску: Савченко й терористи.

Джерело: 24 канал