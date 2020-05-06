Вєсті.UA: Прокляття Офісу генпрокурора. Кива – номінант на премію Дарвіна
Вєсті.UA -
У випуску програми "Вєсті.UA" за 6 травня – схоже, що будівля Офісу генпрокурора – проклята. Здається за всю історію незалежності, там не було жодного очільника, до якого не висловлювали б претензії. Венедіктова – не виняток. якщо потрібно було б обрати серед народних обранців найризикованішого, то Ілля Кива точно був би в лідерах. Депутат від ОПЗЖ зізнався, що не дотримується карантину.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Кабміну доводиться шукати альтернативні методи – як знайти гроші.
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