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      Вєсті.UA: Прокляття Офісу генпрокурора. Кива – номінант на премію Дарвіна

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 6 травня – схоже, що будівля Офісу генпрокурора – проклята. Здається за всю історію незалежності, там не було жодного очільника, до якого не висловлювали б претензії. Венедіктова – не виняток. якщо потрібно було б обрати серед народних обранців найризикованішого, то Ілля Кива точно був би в лідерах. Депутат від ОПЗЖ зізнався, що не дотримується карантину.

      Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

      Кабміну доводиться шукати альтернативні методи – як знайти гроші.

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Ірина Венедіктова Ілля Кива Вєсті.UA
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