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Вєсті.UA. Український цар Мідас. Незламний Добкін

Вєсті.UA 20:27, 10 січня 516 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10.01 – скоро виповниться чотири роки з того часу, як з України чкурнув Віктор Янукович. Але справа його живе і процвітає. Без партії та недоторканності, але такими штуками Михайла Добкіна не зламати. Екс-регіонал сповнений оптитимізму і навіть поставив перед собою цілі на 2018 рік.

Також у випуску:

Докуменд із тризубом – найповажніший в СНД.

Брутальний Олексій Савченко виявився ніжним та чуйним.

Теги: Новини України Вєсті.UA Арсеній Яценюк Михайло Добкін
Джерело: 24 Канал
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