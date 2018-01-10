Вєсті.UA. Український цар Мідас. Незламний Добкін

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10.01 – скоро виповниться чотири роки з того часу, як з України чкурнув Віктор Янукович. Але справа його живе і процвітає. Без партії та недоторканності, але такими штуками Михайла Добкіна не зламати. Екс-регіонал сповнений оптитимізму і навіть поставив перед собою цілі на 2018 рік.

Також у випуску: Докуменд із тризубом – найповажніший в СНД. Брутальний Олексій Савченко виявився ніжним та чуйним.