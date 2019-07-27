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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
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      Вєсті.UA. Жир: Білий порошок Королевської. Парламент без сторожила Ляшка

      Вєсті.UA 159 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – новоспечену депутатку Наталію Королевську закидали борошном у Слов'янську, де відбувалися запеклі бої у 52 окрузі. Після парламентських виборів 2019 року "Радикальна партія" Олега Ляшка не потрапила до Верховної Ради.

      Також у випуску:

      Вісім друзів Савченко.

      Хто не потрапив до Верховної Ради.

      Останні дні Гройсмана.

      Нова робота Мосійчук.

      Кумир Ляшка.

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      Теги: Вєсті.UA Наталія Королевська Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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