Вєсті.UA. Жир: Білий порошок Королевської. Парламент без сторожила Ляшка
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – новоспечену депутатку Наталію Королевську закидали борошном у Слов'янську, де відбувалися запеклі бої у 52 окрузі. Після парламентських виборів 2019 року "Радикальна партія" Олега Ляшка не потрапила до Верховної Ради.
Також у випуску:
Вісім друзів Савченко.
Хто не потрапив до Верховної Ради.
Останні дні Гройсмана.
Нова робота Мосійчук.
Кумир Ляшка.
Джерело: 24 канал
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