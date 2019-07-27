Вєсті.UA. Жир: Білий порошок Королевської. Парламент без сторожила Ляшка

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – новоспечену депутатку Наталію Королевську закидали борошном у Слов'янську, де відбувалися запеклі бої у 52 окрузі. Після парламентських виборів 2019 року "Радикальна партія" Олега Ляшка не потрапила до Верховної Ради.

Також у випуску: Вісім друзів Савченко. Хто не потрапив до Верховної Ради. Останні дні Гройсмана. Нова робота Мосійчук. Кумир Ляшка.

Джерело: 24 канал