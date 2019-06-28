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      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой

      Вєсті.UA 301 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – у Харкові випускники Академії Національної гвардії святкували випускний та розважалися під пісню російського співака Олега Газманова "Офіцери", яка оспівує російських офіцерів. Перший непрохідний Анатолій Гриценко у ток-шоу напав на Святослава Вакарчука, а в мережі поширюється відео, де політик допомагає Володимиру Зеленському перемогти Путіна.

      Також у випуску:

      Прихильники традиційних сімейних цінностей за фекалії.

      Український Амстердам Саакашвілі.

      Новий тренд – зірку в партію.

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      Теги: Вєсті.UA Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
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