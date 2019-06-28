Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – у Харкові випускники Академії Національної гвардії святкували випускний та розважалися під пісню російського співака Олега Газманова "Офіцери", яка оспівує російських офіцерів. Перший непрохідний Анатолій Гриценко у ток-шоу напав на Святослава Вакарчука, а в мережі поширюється відео, де політик допомагає Володимиру Зеленському перемогти Путіна.

Також у випуску: Прихильники традиційних сімейних цінностей за фекалії. Український Амстердам Саакашвілі. Новий тренд – зірку в партію.

Джерело: 24 канал