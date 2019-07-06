Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – партія Гройсмана "Українська стратегія" має дуже мало шансів пройти у Раду, тому прем'єр-міністр хоче повторити шлях Зеленського, аби зразу ж стати президентом. Дві скандальні політсили – "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка та "Опозиційний блок" Євгена Мураєва остаточно посварились через Іллю Киву.

Також у випуску: Географічний провтик Зеленського. Качиний тест кривосуддя. Магія чисел на парламентських виборах. Скандальні персони у списках "Слуги народу".

Джерело: 24 канал