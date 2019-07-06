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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим

      Вєсті.UA 825 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – партія Гройсмана "Українська стратегія" має дуже мало шансів пройти у Раду, тому прем'єр-міністр хоче повторити шлях Зеленського, аби зразу ж стати президентом. Дві скандальні політсили – "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка та "Опозиційний блок" Євгена Мураєва остаточно посварились через Іллю Киву.

      Також у випуску:

      Географічний провтик Зеленського.

      Качиний тест кривосуддя. 

      Магія чисел на парламентських виборах.

      Скандальні персони у списках "Слуги народу".

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Володимир Гройсман Юрій Бойко Євгеній Мураєв
      Джерело: 24 канал
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