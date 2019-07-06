Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – партія Гройсмана "Українська стратегія" має дуже мало шансів пройти у Раду, тому прем'єр-міністр хоче повторити шлях Зеленського, аби зразу ж стати президентом. Дві скандальні політсили – "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка та "Опозиційний блок" Євгена Мураєва остаточно посварились через Іллю Киву.
Також у випуску:
Географічний провтик Зеленського.
Качиний тест кривосуддя.
Магія чисел на парламентських виборах.
Скандальні персони у списках "Слуги народу".
Джерело: 24 канал
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