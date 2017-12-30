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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці

Вєсті.UA 18:34, 30 грудня 771 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 30.12 – нещодавно генпрокурор Луценко та глава НАБУ Ситник помирилися, вирішивши залишити старі образи у старому році. Або все простіше, і справи прокурорські Юрію Віталійовичу вже нецікаві. Діяльність Надії Савченко наштовхнула українців на думку, що вона таке собі втілення троянського коня. Виправити цей імідж важко, але депутатка старається.

Також у випуску:

У будь-якій незрозумілій ситуації – збирай майдан! Хоч би й на каву...

Скільки б депутатів мали б звільнити за порушення трудового законодавства – у "Цифрі дня".

Досвідчений кур'єр Ляшко.

Українці проти реформ.

Одеські піонери Труханова.

"В Киеве пить" – від Богдана Процишина та "Вєсті.UA".

Теги: Вєсті.UA Юрій Луценко Надія Савченко Олег Ляшко Геннадій Труханов
Джерело: 24 Канал
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