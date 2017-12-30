Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 30.12 – нещодавно генпрокурор Луценко та глава НАБУ Ситник помирилися, вирішивши залишити старі образи у старому році. Або все простіше, і справи прокурорські Юрію Віталійовичу вже нецікаві. Діяльність Надії Савченко наштовхнула українців на думку, що вона таке собі втілення троянського коня. Виправити цей імідж важко, але депутатка старається.

Також у випуску: У будь-якій незрозумілій ситуації – збирай майдан! Хоч би й на каву... Скільки б депутатів мали б звільнити за порушення трудового законодавства – у "Цифрі дня". Досвідчений кур'єр Ляшко. Українці проти реформ. Одеські піонери Труханова. "В Киеве пить" – від Богдана Процишина та "Вєсті.UA".