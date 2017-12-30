Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA 18:34, 30 грудня 771 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 30.12 – нещодавно генпрокурор Луценко та глава НАБУ Ситник помирилися, вирішивши залишити старі образи у старому році. Або все простіше, і справи прокурорські Юрію Віталійовичу вже нецікаві. Діяльність Надії Савченко наштовхнула українців на думку, що вона таке собі втілення троянського коня. Виправити цей імідж важко, але депутатка старається.
Також у випуску:
У будь-якій незрозумілій ситуації – збирай майдан! Хоч би й на каву...
Скільки б депутатів мали б звільнити за порушення трудового законодавства – у "Цифрі дня".
Досвідчений кур'єр Ляшко.
Українці проти реформ.
Одеські піонери Труханова.
"В Киеве пить" – від Богдана Процишина та "Вєсті.UA".
Джерело: 24 Канал
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