Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 22 червня – Віктор Медведчук вирішив навмисне роздратувати людей, аби повтішатися негативною реакцією. Кум Путіна сказав, що Крим – це територія України. Парламентські вибори на носі, а тому кандидатам у Раду треба витягувати супергеройські штанці зі шафи, однак, в Олега Ляшка вони особливі.

Також у випуску: Подарунок для Єфремова. Високе досягнення Луценка. Кернес може побудувати пам'ятник Гітлеру. Родзинка у партії Порошенка.

Джерело: 24 канал