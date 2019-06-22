Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 22 червня – Віктор Медведчук вирішив навмисне роздратувати людей, аби повтішатися негативною реакцією. Кум Путіна сказав, що Крим – це територія України. Парламентські вибори на носі, а тому кандидатам у Раду треба витягувати супергеройські штанці зі шафи, однак, в Олега Ляшка вони особливі.
Також у випуску:
Подарунок для Єфремова.
Високе досягнення Луценка.
Кернес може побудувати пам'ятник Гітлеру.
Родзинка у партії Порошенка.
Джерело: 24 канал
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