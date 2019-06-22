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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
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      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка

      Вєсті.UA 603 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 22 червня – Віктор Медведчук вирішив навмисне роздратувати людей, аби повтішатися негативною реакцією. Кум Путіна сказав, що Крим – це територія України. Парламентські вибори на носі, а тому кандидатам у Раду треба витягувати супергеройські штанці зі шафи, однак, в Олега Ляшка вони особливі.

      Також у випуску:

      Подарунок для Єфремова. 

      Високе досягнення Луценка.

      Кернес може побудувати пам'ятник Гітлеру.

      Родзинка у партії Порошенка.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Віктор Медведчук Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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