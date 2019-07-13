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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати

      Вєсті.UA 675 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – коли Ляшка запитали, яке б прізвиського він дав Ахметову, він помітно занервував і почав виправдовувати олігарха. Порошенко за часів президентства обіцяв боротися з корупцію, але не сталося, як гадалося. А тепер вже пригрожує кулаками.

      Також у випуску:

      Як Чорновол захищає Пашинського.

      Як Зеленський став екзорцистом.

      Новий ляп Вакарчука.

      Челендж від Труханова.

      Гройсман став фантастом і скорочує міністерства.

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      Теги: Вєсті.UA Петро Порошенко Олег Ляшко Рінат Ахметов
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