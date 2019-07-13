Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – коли Ляшка запитали, яке б прізвиського він дав Ахметову, він помітно занервував і почав виправдовувати олігарха. Порошенко за часів президентства обіцяв боротися з корупцію, але не сталося, як гадалося. А тепер вже пригрожує кулаками.
Також у випуску:
Як Чорновол захищає Пашинського.
Як Зеленський став екзорцистом.
Новий ляп Вакарчука.
Челендж від Труханова.
Гройсман став фантастом і скорочує міністерства.
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