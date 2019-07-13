Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – коли Ляшка запитали, яке б прізвиського він дав Ахметову, він помітно занервував і почав виправдовувати олігарха. Порошенко за часів президентства обіцяв боротися з корупцію, але не сталося, як гадалося. А тепер вже пригрожує кулаками.

Також у випуску: Як Чорновол захищає Пашинського. Як Зеленський став екзорцистом. Новий ляп Вакарчука. Челендж від Труханова. Гройсман став фантастом і скорочує міністерства.