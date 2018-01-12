Вєсті.UA. Зоряні війни в Криму. У Харкові не лишилось суддів

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12.01 – після прем'єри нового епізоду "зоряних війн", в Криму не на жарт захопились ідеєю космічних баталій. В Харкові, здається, скінчилися усі судді, тож хто оголосить Неллі Штепі вирок – невідомо.

Також у випуску: Як Володимир Гройсман потрапив у грузинський список "Форбс". Як українці ставляться до новостворених антикорупційних органів. Про яку "останню" проблему розповів Чепинога.