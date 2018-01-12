Вєсті.UA. Зоряні війни в Криму. У Харкові не лишилось суддів
Вєсті.UA 21:17, 12 січня 250 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12.01 – після прем'єри нового епізоду "зоряних війн", в Криму не на жарт захопились ідеєю космічних баталій. В Харкові, здається, скінчилися усі судді, тож хто оголосить Неллі Штепі вирок – невідомо.
Також у випуску:
Як Володимир Гройсман потрапив у грузинський список "Форбс".
Як українці ставляться до новостворених антикорупційних органів.
Про яку "останню" проблему розповів Чепинога.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Параноя, як в Януковича, – Найєм розповів про "найбільшу проблему" Порошенка та Луценкасьогодні, 01:35
-
Російський зенітно-ракетний комплекс С-400 у Криму заступить на бойове чергування у суботусьогодні, 00:04
-
Стало відомо, хто та жінка, яка у Львові збила поліцейського і тягнула його на капоті12 січня, 23:17
Пропозиції партнерів
Коментарі
Усик – Хук: повне відео бою10 вересня 2017 , 08:33
Хто такий Дейдей: журналіст оприлюднив кричущі факти про нардепа17 липня 2017 , 10:58
Вєсті.UA. Рудоволоса бестія України. Порошенко у пастці4 вересня 2017 , 19:29
Вєсті.UA. Жир. Правосєки б'ють російських журналістів в прямому ефірі. Хтива Савченко6 серпня 2017 , 09:41
Вєсті.UA.Жир. Перевертні Верховної Ради. Президентський вибір Медведчука28 жовтня 2017 , 20:30