Вєсті.UA.Жир. "Анальний робот" Розенблата. Неля Штепа "ляже під ніж"

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 16.12 – як виявилось, електронні браслети носять не лише на руках, а й "імплантують" в ... різні частини тіла, так би мовити. "Муки" Нелі Штепи продовжуються.

Також у випуску: Американці видали САП зброю для самозахисту. Антон Геращенко запропонував новий спосіб, як зекономити в тяжких українських реаліях. В справі Саакашвілі з'являються нові несподівані деталі. Що собою являє "оновлений" Верховний суд України. Лінгвістичне відкриття Авакова, якому позаздрив би й сам Сковорода.

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