Вєсті.UA.Жир. "Анальний робот" Розенблата. Неля Штепа "ляже під ніж"
Вєсті.UA 19:54, 16 грудня 489 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 16.12 – як виявилось, електронні браслети носять не лише на руках, а й "імплантують" в ... різні частини тіла, так би мовити. "Муки" Нелі Штепи продовжуються.
Також у випуску:
Американці видали САП зброю для самозахисту.
Антон Геращенко запропонував новий спосіб, як зекономити в тяжких українських реаліях.
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Що собою являє "оновлений" Верховний суд України.
Лінгвістичне відкриття Авакова, якому позаздрив би й сам Сковорода.
Джерело: 24 Канал
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