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МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA.Жир. "Анальний робот" Розенблата. Неля Штепа "ляже під ніж"

Вєсті.UA 19:54, 16 грудня 489 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 16.12 – як виявилось, електронні браслети носять не лише на руках, а й "імплантують" в ... різні частини тіла, так би мовити. "Муки" Нелі Штепи продовжуються.

Також у випуску:

Американці видали САП зброю для самозахисту.

Антон Геращенко запропонував новий спосіб, як зекономити в тяжких українських реаліях.

В справі Саакашвілі з'являються нові несподівані деталі.

Що собою являє "оновлений" Верховний суд України.

Лінгвістичне відкриття Авакова, якому позаздрив би й сам Сковорода.

Теги: Міхеїл Саакашвілі Вєсті.UA США Антон Геращенко Судді САП
Джерело: 24 Канал
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