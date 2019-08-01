Обирай оригінал: 5 причин сказати "ні" підробним картриджам

Один з трендів сучасності – відповідальне споживання, коли компанії та індивідуальні користувачі обирають ліцензійне ПЗ, музику, фільми, ігри. До цього списку варто також додати й оригінальні витратні матеріали для друку.

Студенти, офісні співробітники чи системні адміністратори люблять розказувати історії про те, як у найбільш невдалий момент принтер перестав друкувати, зламався, робота в компанії призупинилась, і у результаті час було втрачено. Вони регулярно повторюються, але мало хто готовий зізнатись, що сам є причиною інциденту, бо встановив неоригінальний картридж заради миттєвої економії. Пропонуємо ознайомитись із п’ятьма найпоширенішими проблемами, які можуть виникнути через використання підробних картриджів.

1. Поломка техніки та заподіяння шкоди інфраструктурі

Неоригінальні картриджі виготовляють з матеріалів, які не відповідають стандартам HP. Вони швидше зношуються, не витримують навантажень, особливо, коли використовуються в офісі. Результат – поломка техніки, зупинка процесів, пов’язаних з друком. Дослідження компанії Spencer Lab, проведене в 2019 році, свідчить: кожен другий сумісний картридж – бракований. У свою чергу сумісні витратні матеріали підвищують ризик поломки офісної техніки в 2,5 раза, та скорочують термін служби принтерів в 2-3 раза. Використання підроблених картриджів збільшує витрати на друк в середньому на 25%, і це все разом негативно впливає на фінансові результати діяльності компанії.

2. Загроза екології

Низька якість друку, властива картриджам-підробкам, викликає необхідність повторного друку документів, а отже спричиняє нераціональне використання паперу та електроенергії. Згідно результатів дослідження, використання неоригінальних картриджів підвищує викиди в атмосферу на 80%. До того ж, підробки не відповідають екологічним стандартам і, скоріше за все, не переробляються та не утилізуються – 94% підроблених картриджів опиняються на смітнику, або викидаються в океан.

3. Забруднення довкілля

Конструкція корпусу та хімічний склад тонера у підробках викликають чимало питань. Тонер є дуже легкою субстанцією, і необережне поводження з ним може спричинити погіршення якості повітря в офісі чи навіть позапланові прибирання. У той же час фірмові лазерні картриджі НР з оригінальним тонером працюють у рамках стандарту Blue Angel. Такі картриджі відповідають великій кількості досить суворих вимог, зокрема, забезпечують низьке споживання енергії та мінімальний вплив на повітря у приміщенні.

4. Репутаційні ризики та втрати

Неохайно надруковані бланки чи важливі документи можуть містити плями від тонера, які ускладнюють сприйняття інформації чи спотворюють її. Такі різночитання можуть сформувати негативний імідж компанії перед партнерами і контрагентами – приблизно 19% сторінок, які були надруковані із застосуванням неоригінальних картриджів, не придатні для використання, а 40% таких сторінок зовсім не годяться для демонстрації клієнтам або партнерам.

5. Негативний вплив на фінансовий результат компанії

Збільшення витрат та наступне зниження доходів може стати тією "останньою краплею", котра не дозволить виконати план та отримати премію. Використання підробок та пов’язані з цим втрати не побачить жоден внутрішній аудит, натомість це може бути витлумачено як некомпетентність співробітників.

Як уберегтися від підробок?

Перевірити оригінальність лазерних картриджів для принтерів HP LaserJet дуже легко. По-перше, перевірте захисну плівку на упаковці з картриджем. Нахиліть упаковку вліво-вправо – голографічні написи мають рухатись в одному напрямку. Потім нахиліть упаковку вгору-вниз – тепер значки на голограмі мають рухатись у протилежних напрямках.

Перед покупкою завантажте додаток HP SureSupply чи використайте будь-який інший універсальних сканер QR-кодів, щоб відсканувати код на захисній наклейці картриджа. У цьому випадку необхідно самостійно перейти на веб-сайт і виконати перевірку справжності картриджа.

На сайті споживачі можуть повідомити про підробку, а також замовити безкоштовну послугу перевірки якості (Customer Delivery Inspections, CDI). За вашим запитом кваліфікований спеціаліст з продукції НР може перевірити підозрілі картриджі прямо у вашому офісі.