Взялись за Черновецького

Ситуація у Києві - "театр абсурду".

Це врешті помітив Президент. На нараді зі столичним керівництвом Віктор Ющенко вщент розкритикував роботу місцевих чиновників та самого мера. Мовляв, Леонід Черновецький перетворився з господарника на об’єкт для жартів. А його побори та нові тарифи перейшли межу здорового глузду.Вразила Президента і земельна політика столичної влади. Лише за минулий рік майже півтори тисячі випадків порушень земельного законодавства, - прозвітувала Прокуратура. Обуренню Віктора Ющенка немає меж.Гнів Президента, щоправда, сам Черновецький не слухав. Він зараз на лікарняному. "Віддуватись" доводилось його колегам - Анатолію Голубченку, секретарю Київради Олесю Довгому, та заступнику Євгену Червоненку.