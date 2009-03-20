WCR 2008. Повернення Гронхольма

"Боссе" до повернення готовий.

Дворазовий чемпіона світу з класичного ралі Маркус Гронхольм випробував автомобіль за кермом якого стартує на етапі WRC у Португалії. Фін, який відпочивав від перегонів більше року без гучних ексцесів проїхав перший шейкдаун пілотуючи "Субару Імпрезу С-14".Тепер Гронхольм має намір протестувати авто в Уельсі, а наступного тижня продовжити роботу над налаштуваннями вже ближче до місця проведення ралі в Іспанії. Зауважимо, Маркус поки не поспішає надовго повертатись у найпрестижніший ралійний чемпіонат планети. Лише після португальського етапу Гронхольм визначиться, чи вийде ще на дистанцію у поточному сезоні.