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      Windrose суттєво знизила тарифи на рейси Україною: ціни та напрямки

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      Windrose суттєво знизила ціни на внутрішні рейси / windrose.aero

      Українська авіакомпанія Windrose знизила свої тарифи на рейси Україною. Наразі найменша ціна – 570 гривень – діє на перельоти влітку. До слова, у вартість входить зареєстрований багаж до 23 кілограмів та ручна поклажа до 7.

      Windrose здійснюватиме рейси з термінала D аеропорту "Бориспіль" до регіональних аеропортів. За зниженими тарифами можна полетіти з Києва до Львова, Одеси, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя та Харкова. Знижені тарифи оприлюднили на сайті авіакомпанії.

      До теми: Наскільки зросте кількість лоукостів в Україні у 2020 році: плани Мінінфраструктури

      Внутрішні рейси у зимовий період:

      • Київ ("Бориспіль") – Дніпро – Київ ("Бориспіль").
      • Київ ("Бориспіль") – Івано-Франківськ – Київ ("Бориспіль").
      • Київ ("Бориспіль") – Одеса – Київ ("Бориспіль").
      • Дніпро – Івано-Франківськ – Дніпро.

      Внутрішні рейси у літній період:

      • Київ ("Бориспіль") – Дніпро – Київ ("Бориспіль").
      • Київ ("Бориспіль") – Одеса – Київ ("Бориспіль").
      • Київ ("Бориспіль") – Львів – Київ ("Бориспіль").
      • Київ ("Бориспіль") – Харків – Київ ("Бориспіль").


      Windrose суттєво знизила тарифи на внутрішні рейси / Фото: 

      Мінімальна ціна на рейси з Києва до міст України – 570 гривень з людини в один бік. 

      Тариф на рейс Київ – Львів 

      Що відомо про "Розу Вітрів"?Авіакомпанія "Роза Вітрів" або Windrose Airlines заснована 28 жовтня 2003 року, базується у Київському міжнародному аеропорту "Бориспіль". Частка чартерних авіаперевезень авіакомпанії на українському ринку становить приблизно 60%. Авіакомпанія поступово виходить на ринок регулярних перевезень. Її флот налічує 9 літаків, з них 6 – Airbus A320 та А321, і ще 3 – Embraer ERJ-145.


      Вік українських авіакомпаній / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Тарифи Ціни авіація
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