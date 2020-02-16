Windrose суттєво знизила тарифи на рейси Україною: ціни та напрямки
Українська авіакомпанія Windrose знизила свої тарифи на рейси Україною. Наразі найменша ціна – 570 гривень – діє на перельоти влітку. До слова, у вартість входить зареєстрований багаж до 23 кілограмів та ручна поклажа до 7.
Windrose здійснюватиме рейси з термінала D аеропорту "Бориспіль" до регіональних аеропортів. За зниженими тарифами можна полетіти з Києва до Львова, Одеси, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя та Харкова. Знижені тарифи оприлюднили на сайті авіакомпанії.
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Внутрішні рейси у зимовий період:
- Київ ("Бориспіль") – Дніпро – Київ ("Бориспіль").
- Київ ("Бориспіль") – Івано-Франківськ – Київ ("Бориспіль").
- Київ ("Бориспіль") – Одеса – Київ ("Бориспіль").
- Дніпро – Івано-Франківськ – Дніпро.
Внутрішні рейси у літній період:
- Київ ("Бориспіль") – Дніпро – Київ ("Бориспіль").
- Київ ("Бориспіль") – Одеса – Київ ("Бориспіль").
- Київ ("Бориспіль") – Львів – Київ ("Бориспіль").
- Київ ("Бориспіль") – Харків – Київ ("Бориспіль").
Windrose суттєво знизила тарифи на внутрішні рейси / Фото:
Мінімальна ціна на рейси з Києва до міст України – 570 гривень з людини в один бік.
Тариф на рейс Київ – Львів
Що відомо про "Розу Вітрів"?Авіакомпанія "Роза Вітрів" або Windrose Airlines заснована 28 жовтня 2003 року, базується у Київському міжнародному аеропорту "Бориспіль". Частка чартерних авіаперевезень авіакомпанії на українському ринку становить приблизно 60%. Авіакомпанія поступово виходить на ринок регулярних перевезень. Її флот налічує 9 літаків, з них 6 – Airbus A320 та А321, і ще 3 – Embraer ERJ-145.