13:25
1 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Заповідь Кадирова. Нове прізвисько Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 31 січня
      Вєсті.UA: Ляшку вкололи вакцину фарту. Кремлівський торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:30, 31 січня
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Wizz Air і Ryanair відкривають нові рейси в Україну

      1075 Читать новость на русском
      Wizz Air і Ryanair відкривають нові рейси в Україну
      Wizz Air і Ryanair відкривають нові рейси в Україну / Фото з відкритих джерел

      У Греції Управління цивільної авіації схвалило заявки лоукостів Wizz Air і Ryanair на польоти в Україну.

      Wizz Air дозволили почати польоти до Києва з Афін і Салонік з 31 березня 2019 року, пише грецьке видання Мetaforespress.

      Читайте також: "Найгірший авіаперевізник": чому 70% британців не довіряють Ryanair

      Ryanair почне літати за маршрутом Афіни-Київ вже з 2 квітня 2019 року. Напрямок Київ-Афіни компанія анонсувала ще в листопаді 2018 року. 

      Продаж квитків уже відкрито, їх можна придбати від 60 євро в обидві сторони Греції.

      авіаперевізник лоукост київ афіни греція квитки вартість
      Скріншот з офіційного сайту авіаперевізника

      З 31 березня також почне літати з Афін в українську столицю грецька компанія Astra Airlines.

      Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня 2019 року відкриє чотири нових напрямки з України до Німеччини. Рейси будуть запущені з Києва до Дюссельдорфа, Франкфурт-Хана, Карлсруе/Баден-Бадена і Нюрнберга.

      Загалом Ryanair з першого тижня квітня відкриє п'ять нових напрямків з України – до Дубліна, Софії, Пафоса, Манчестера і Афін.

      Теги: Новини України авіація Новини Києва Греція Ryanair Wizz Air
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Який трансфер в українському футболі найгучніший у 2019 році? Опитування
      сьогодні , 13:00 Який трансфер в українському футболі найгучніший у 2019 році? Опитування
      88
      Армія має бути поза політикою, або Як завоювати симпатії військових
      сьогодні , 12:01 Армія має бути поза політикою, або Як завоювати симпатії військових
      Артем Овдієнко 118
      Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс
      сьогодні , 09:30 Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс
      Яніна Ткачук 1740
      Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      сьогодні , 08:40 Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      Олексій Чибісов 1704
      Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      31 січня , 22:01 Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      Блог Медіа 416
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук