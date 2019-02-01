Wizz Air і Ryanair відкривають нові рейси в Україну

У Греції Управління цивільної авіації схвалило заявки лоукостів Wizz Air і Ryanair на польоти в Україну.

Wizz Air дозволили почати польоти до Києва з Афін і Салонік з 31 березня 2019 року, пише грецьке видання Мetaforespress.

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Ryanair почне літати за маршрутом Афіни-Київ вже з 2 квітня 2019 року. Напрямок Київ-Афіни компанія анонсувала ще в листопаді 2018 року.

Продаж квитків уже відкрито, їх можна придбати від 60 євро в обидві сторони Греції.



Скріншот з офіційного сайту авіаперевізника

З 31 березня також почне літати з Афін в українську столицю грецька компанія Astra Airlines.

Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня 2019 року відкриє чотири нових напрямки з України до Німеччини. Рейси будуть запущені з Києва до Дюссельдорфа, Франкфурт-Хана, Карлсруе/Баден-Бадена і Нюрнберга.

Загалом Ryanair з першого тижня квітня відкриє п'ять нових напрямків з України – до Дубліна, Софії, Пафоса, Манчестера і Афін.