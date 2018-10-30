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      Wizz Air починає польоти до шести європейських міст

      2682 Читать новость на русском
      Wizz Air
      Wizz Air / Фото з відкритих джерел

      Угорська авіакомпанія лоукост Wizz Air запустила нові рейси з трьох українських міст.

      Про це повідомляє прес-служба компанії.

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      28 жовтня Wizz Air почала літати з Харкова до польських міст Гданськ і Вроцлав. Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень у середу та п’ятницю. Ціна квитка починається від 9,99 євро до Гданська і 14,99 євро до Вроцлава.

      У неділю також був перший політ з Києва до Відня. Рейси заплановані шість разів на тиждень, крім вівторка. Ціна квитка – від 39,99 євро.

      29 жовтня відбувся перший рейс зі Львова до Вільнюса, а сьогодні, 30 жовтня – зі Львова до Братислави. До Риги Wizz Air літатиме двічі на тиждень у понеділок і п’ятницю. Ціна квитка – від 24,99 євро.

      До Братислави польоти будуть у вівторок, четвер і суботу, ціни стартують від 19,99 євро.

      Теги: Новини України авіація Новини Львова Новини Києва Новини Харкова Wizz Air
      Джерело: 24 канал
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