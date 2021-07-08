Оператор вже має успішний досвід запуску й подальшої роботи WOG CAFE у 14 поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ "Укрзалізниці". Саме така глибока експертиза та зануреність у процеси допомогла компанії виграти конкурс АТ "Грузинська залізниця", що проводився 15 червня 2021 року.

За результатами конкурсу, послуги WOG CAFE були визнані такими, що відповідають усім кваліфікаційним критеріям замовника, тож компанія стане оператором апаратів для продуктів та напоїв у семи поїздах та буде забезпечувати пасажирів продуктами та напоями.

У грузинських поїздах встановлені вендингові апарати для забезпечення пасажирів водою, солодкими та газованими напоями, а також снеками та кондитерськими виробами.

WOG буде обслуговувати сім поїздів у Грузії у трьох напрямах: Тбілісі-Батумі-Тбілісі, Тбілісі-Поті-Тбілісі та Тбілісі-Зугдіді-Тбілісі.

"На сьогоднішній день у якості наших послуг переконалися мільйони клієнтів, котрі стали постійними покупцями продуктів харчування у WOG CAFE на всіх АЗК WOG, а також, у поїздах та в аеропортах України. Ринок Грузії є дуже цікавим для нас, тож сьогодні наша мета – запровадити найвищі європейські стандарти сервісу на грузинській залізниці", – зазначив директор ТОВ ВОГ Кафе Максим Пятаков.