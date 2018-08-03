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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Xiaomi готує кнопковий телефон, який вражає можливостями та ціною

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Xiaomi Qin AI Phone
Xiaomi Qin AI Phone / Фото з вільних джерел

На крауфандинговій платформі Xiaomi збирає кошти на виробництво кнопкового телефону Qin AI Phone. Його творці вже зібрали на 1 000% більше запланованої суми. Окрім функції телефона пристрій пропонує низку інших цікавих можливостей.

Про це повідомляє Fone Arena.

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На вигляд Qin AI Phone нічим не відрізняється від традиційних телефонів початку 2000 років. У нього невеликий дисплей і фізична клавіатура. Працює пристрій під управлінням операційної системи Mocor 5 OS, яка побудована на Android. Це дозволило реалізувати в телефоні ряд інтелектуальних функцій із застосуванням голосового помічника.

Xiaomi Qin AI Phone
Qin AI Phone від Xiaomi зможе перекладати почуті фрази на 17 мов

Наприклад, Qin AI Phone вміє в режимі реального часу перекладає все почуте на 17 мов. Подібна можливість буде корисною мандрівникам, коли вони опиняються в чужій країні.

Також Qin AI Phone оснащений інфрачервоними датчиком, який дозволяє управляти побутовими приладами, включаючи телевізори, кондиціонери і так далі. Для цього на телефоні встановлений спеціальний додаток. Крім того, віртуальний помічник вміє шукати інформацію в інтернеті і розповідати казки дітям.

Xiaomi Qin AI Phone 
Xiaomi Qin AI Phone зможе керувати "розумними" пристроями в домі

Qin AI Phone випускається в двох версіях, які відрізняються технічними характеристиками. Базова модель Qin1 побудована на процесорі MediaTek MT6260A з 8 МБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 16 МБ. Що стосується мобільного зв'язку, то є підтримка мереж другого покоління.

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Дорожчий Qin1s оснащений 2-ядерним чіпсетом Spreadtrum SC9820E, 256 МБ оперативної пам'яті, накопичувачем на 512 МБ з можливістю розширення картами microSD, GPS-модулем і підтримкою 4G і VoLTE.

Xiaomi Qin AI Phone
Xiaomi Qin AI Phone випускатиметься в чорному та білому кольорі

Інші характеристики у апаратів Qin AI Phone ідентичні:

  1. 2,8-дюймовий екран з роздільною здатністю 320 х 240 пікселів;
  2. 3,5-міліметровий аудіовихід
  3. Стереодинаміки;
  4. Інфрачервоний порт;
  5. Акумулятор на 1480 міліампер годин;
  6. До 7 годин роботи в режимі розмови;
  7. Роз'єм USB Type-C;
  8. Чорний і білий варіант корпусу;
  9. Габарити: 132 х 53,8 х 8,5 міліметра.

Ціна Qin AI Phone

Базова версія Qin AI Phone продається в Китаї за ціною 29 доларів (близько 770 гривень). Покращена модифікація з підтримкою 4G LTE обійдеться в 44 долари (близько 1 160 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Xiaomi Техно Смартфони Ціни Китай
Джерело: 24 Канал
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