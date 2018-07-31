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Першу партію смартфона Xiaomi Mi 8 Explorer Edition розкупили всього за хвилину

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Xiaomi Mi 8 Explorer Edition розкупили за хвилину
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition розкупили за хвилину / Фото з відкритих джерел

Перша партія нового флагманського смартфона Xiaomi Mi 8 Explorer Edition розійшлася всього за одну хвилину. Вартість цієї версії склала 545 доларів (14 200 гривень).

Про це повідомляє Gizchina.

Щоправда скільки смартфонів було у цій партії – у Xiaomi не повідомили. Коли у продаж надійде друга версія також поки невідомо.

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Як відомо, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition оснащений топовим чіпом Snapdragon 845. Смартфон отримав 6, 21-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2248х1080 пікселів. Основна камера Sony IMX363 і S5K3M3має два модулі з роздільною здатністю по 12 Мп.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition коштує 545 доларів 

Сканер відбитка пальців вбудований в екран. Також смартфон має систему тривимірного сканування особи.

Окрім того, Mi 8 Explorer Edition став першим смартфоном, що має встановлений високоточний двочастотний приймач GPS.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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