Опублікували "живі" фото загадкового смартфона Xiaomi Mi 8X

Смартфон Xiaomi Mi8 SE на базі чіпсета Snapdragon 710 представили ще в травні цього року. Одночасно із виходом новинки в мережі почали гуляти чутки, що в запасі у китайської компанії є ще одна модель, яка працюватиме на популярному чіпі. Цю інформацію вже опосередковано підтвердив інсайдер, який опублікував "живі" фото неанонсованого Xiaomi Mi 8X.

Про це повідомляє Gizmochina.

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Судячи з представлених зображеннь, смартфон отримає скляну задню кришку і буде доступний мінімум в двох кольорах: білому і синьому. У верхньому лівому куті пристрою розмістився подвійний модуль камери зі світлодіодним спалахом. Примітно, що на корпусі відсутній дактилоскопічний сканер: джерело стверджує, що датчик розташований під дисплеєм.



Дизайн загадкового смартфона Xiaomi MI 8X

Інший інсайдер і зовсім заявив, що Mi 8X замінить черговий Mi Note у виробничому календарі компанії. Він поділився фотографією, на якій генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь тримає в руках таємничий смартфон з двома камерами і без сканера відбитку пальців на задній кришці. Зовнішній вигляд апарата дуже схожий на наявні зображення Mi 8X.



Лей Цзюнь з новим смартфоном Xiaomi MI 8X

Вихід двох ґаджетів Xiaomi під управлінням Snapdragon 710 прогнозували і користувачі ресурсу XDA Developers раніше в цьому році. Йшлося про пристрої під кодовими назвами Sirius і Comet. І оскільки Xiaomi вже представила Sirius як Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi MI 8X цілком може виявитися "тим самим" Comet.



Тизер смартфона Xiaomi Comet

Файли прошивки смартфона Comet, які потрапили в мережу, вказують на те, що цей пристрій серії Mi з OLED-дисплеєм, який підтримує функцію Always-On Display. Очікується, що новинка буде анонсована з Android 8.1 Oreo з коробки, акумулятором ємністю 3000 міліампер годин, підтримкою двох SIM-карт і інфрачервоним портом. При цьому смартфон ймовірно втратить слот для карт пам'яті microSD і функції NFC.

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Інформації щодо дати можливого анонсу Xiaomi Mi 8X на даний момент немає, як і докладних технічних характеристик. Але інсайдери припускають, що він буде представлений вже в вересні, одночасно із фаблетом Mi Mix 3.

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