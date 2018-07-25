Чим відрізняється смартфон Xiaomi Mi A2 від Mi A1: наочна інфографіка

24 липня компанія Xiaomi офіційно представила чергову новинку на ринку смартфонів – Mi A2, що працює на чистому Android One. Як запевнили у компанії, новинка отримала чимало переваг, порівняно з попередником.

Про це пише видання prostotech.com.

У Xiaomi підготували інфографіку, яка наочно демонструє ці зміни.

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Так новий пристрій Xiaomi Mi A2 отримав покращений чіпсет Snapdragon 660 замість Snapdragon 625, на якому працює Mi A1. Фронтальна камера новинки має роздільну здатність 20 Мп, тоді як у попередника було всього 5 Мп.

Чим відрізняється Xiaomi Mi A2 від Mi A1

Також серед очевидних змін і розмір – Mi A2 отримав на 0,49 дюймів більшу діагональ екрану.

Інженери збільшили і пам'ять – новий смартфон має на 2 ГБ більшу оперативку (6 ГБ) та вдвічі більше вбудованої пам’яті (128 ГБ). Ця модифікація обійдеться користувачам у 349 євро (10 800 гривень). Новинка надійде у продаж 27 липня.

Xiaomi Mi A2 та Mi A2 Lite: огляд

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