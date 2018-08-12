12:02
12 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 14°C
  • понеділок
    28°C 14°C
  • вівторок
    32°C 20°C
  • середа
    31°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Xiaomi Mi Band 3 офіційно надійшов у продаж в Україні: ціна приємно дивує

876 Читать новость на русском
Xiaomi Mi Band 3 офіційно надійшов у продаж в Україні: ціна
Xiaomi Mi Band 3 офіційно надійшов у продаж в Україні: ціна / Фото з відкритих джерел

В Україні офіційно стартував продаж фітнес-трекера Xiaomi Mi Band 3. Його можна придбати за 899 гривень. Трекер також отримав підтримку кирилиці, тож сповіщення на екрані будуть відображатись коректно.

Про це сказано у спільноті Mi Ukraine у Facebook.

Раніше Xiaomi Mi Band 3 можна було придбати в Україні за передзамовленням, однак ціна була значно вищою – 1399 гривень.

Читайте також: Чим відрізняється Xiaomi Mi Band 3 від Mi Band 2: чотири головні переваги новинки

Офіційна вартість Mi Band 3 в Україні мало відрізняється від рекомендованої в Китаї. Так, під час презентації назвали ціну у 169 юанів – це близько 700 гривень.

Як відомо, Xiaomi Mi Band 3 отримав сенсорний екран, майже вдвічі більший ніж у попередника. Пристрій також має захист від води та пороху, що дає змогу занурюватись під воду на глибину до 50м.

На одному заряд батареї Mi Band 3 може працювати до 20 днів.

Читайте також: Який фітнес-браслет кращий: Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5

При цьому розрекламований чіп NFC, який дає змогу розраховуватись за допомогою браслета, ця модель не отримала. Чи з'явиться в Україні версія з NFC, поки невідомо. Є вірогідність, що такі моделі буду продавати виключно на території Китаю.

Xiaomi Mi Band 3: огляд

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Фітнес-трекер Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть II
сьогодні, 12:01 Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть II
Ілля Кенігштейн
Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы
сьогодні, 08:40 Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы
Ольга Черненко
Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
11 серпня, 22:00 Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
Блог Медіа
Почему нужно прекратить пассажирское сообщение с Россией?
11 серпня, 19:02 Почему нужно прекратить пассажирское сообщение с Россией?
Блог Медіа
Хто такий Стів Возняк: засновник корпорації Apple, який вважає себе українцем
11 серпня, 18:05 Хто такий Стів Возняк: засновник корпорації Apple, який вважає себе українцем
Анастасія Можаровська
Xiaomi Mi Band 3 представили офіційно: дуже бюджетна ціна та нові круті функції
 31 травня , 12:13
Xiaomi влаштувала розпродаж в Україні: яка продукція подешевшала
 2 серпня , 18:03
Інсайдери опублікували характеристики та ціну нових процесорів Intel Core i9
 24 липня , 15:06
Український стартап "злетів" на Kickstarter
 27 липня , 06:02
Xiaomi представила корисну річ, що пригодиться у кожній квартирі
13 серпня , 08:03
Panasonic розробили пристрій, що бореться з неприємним запахом ніг
 13 серпня , 09:03
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук