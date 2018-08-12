Xiaomi Mi Band 3 офіційно надійшов у продаж в Україні: ціна приємно дивує

В Україні офіційно стартував продаж фітнес-трекера Xiaomi Mi Band 3. Його можна придбати за 899 гривень. Трекер також отримав підтримку кирилиці, тож сповіщення на екрані будуть відображатись коректно.

Про це сказано у спільноті Mi Ukraine у Facebook.

Раніше Xiaomi Mi Band 3 можна було придбати в Україні за передзамовленням, однак ціна була значно вищою – 1399 гривень.

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Офіційна вартість Mi Band 3 в Україні мало відрізняється від рекомендованої в Китаї. Так, під час презентації назвали ціну у 169 юанів – це близько 700 гривень.

Як відомо, Xiaomi Mi Band 3 отримав сенсорний екран, майже вдвічі більший ніж у попередника. Пристрій також має захист від води та пороху, що дає змогу занурюватись під воду на глибину до 50м.

На одному заряд батареї Mi Band 3 може працювати до 20 днів.

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При цьому розрекламований чіп NFC, який дає змогу розраховуватись за допомогою браслета, ця модель не отримала. Чи з'явиться в Україні версія з NFC, поки невідомо. Є вірогідність, що такі моделі буду продавати виключно на території Китаю.

Xiaomi Mi Band 3: огляд

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