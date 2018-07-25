Недорогий кондиціонер від Xiaomi, яким можна керувати зі смартфону

Компанія Xiaomi випускає на ринок бюджетний кондиціонер – Mijia Internet Air Conditioner. Цікаво, що керувати пристроєм можна за допомогою смартфону.

Про це повідомляє prostotech.com.

Кондиціонер від Xiaomi може охолоджувати або нагрівати повітря в приміщенні розміром близько 21 м2. Інформація виводиться на вбудований дисплей.

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Mijia Internet Air Conditioner також має антимікробний фільтр, який перешкоджає поширенню бактерій в приміщенні. При чому фільтр легко миється під водою.

Mijia Internet Air Conditioner – один з найбюджетніших кондиціонерів

Працює кондиціонер доволі тихо.

Ну і звичайно велика перевага цього пристрою – його ціна. Це один із найбільш не дорогих кондиціонерів яким можна керувати зі смартфона. Він коштує 300 доларів або 7 800 гривень.

Mijia Internet Air Conditioner можна керувати через смартфон

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