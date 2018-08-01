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Xiaomi нахабно "обдурила" своїх фанатів: що не так Mi 8 Explorer Edition

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Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition / Фото з вільних джерел

Апаратна начинка Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, яку ефектно розмістили під скляною задньою кришкою, виявилися фікцією. Про це повідомив іменитий інсайдер, який опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Weibo фотографії підкладки, що імітує внутрішні елементи флагмана.

Про це повідомляє Android Insider.

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Незважаючи на заяви Xiaomi про те, що компонентиматеринській плати, красиво розміщені під скляною кришкою, є справжніми, проте на ділі вони виявилися звичайним декором, який, втім, зі стовідсотковою точністю повторює розміри реально існуючих деталей.

Зважившись на розміщення всередині корпусу фіктивної материнської плати, виробник пішов на серйозний компроміс. У своєму прагненні залучити споживачів дизайнерським елементом з розряду «шоу-кітч», Xiaomi позбавила їх права на акумулятор із зайвими 700 або навіть 1000 міліампер годин.

Материнська плата в Xiaomi Mi 8 Explorer Edition виявилася фейком
Материнська плата в Xiaomi Mi 8 Explorer Edition виявилася фейком

Але найгірше, що Xiaomi навмисно ввела фанатів бренду в оману, відкинувши версію споживачів про фіктивність апаратних компонентів. Можливо, таким чином представники компанії хотіли лише підігріти інтерес, але який у цьому сенс, якщо обман все одно розкрився.

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Теги: Техно Xiaomi Смартфони Китай
Джерело: 24 Канал
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