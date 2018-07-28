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Xiaomi випустила новий Wi-Fi роутер, що коштує всього 15 доларів

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Роутер Mi Router 4C
Роутер Mi Router 4C / prostotech.com

Компанія Xiaomi офіційно випустила новий Wi-Fi роутер четвертого покоління, що має назву Mi Router 4C. Пристрій має лаконічний дизайн, корпус – білого кольору.

Про це повідомляє prostotech.com.

Mi Roter 4C став третім продуктом із серії, ззовні схожий на роутер Mi Router 4. Новий пристрій оснащений чотирма антенами, спрямованими в різні боки, тобто він буде роздавати в усіх напрямках незалежно від того, де він стоїть.

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Модель також включає 64 МБ вбудованої пам'яті і підтримує інтелектуальне управління APP.

Mi Roter 4C

Mi Roter 4C надійде у продаж 30 липня

Mi Roter 4C надійде у продаж 30 липня вартістю 99 юанів (15 доларів або близько 400 гривень).

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Теги: Техно Xiaomi Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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