Xiaomi випустила новий Wi-Fi роутер, що коштує всього 15 доларів

Компанія Xiaomi офіційно випустила новий Wi-Fi роутер четвертого покоління, що має назву Mi Router 4C. Пристрій має лаконічний дизайн, корпус – білого кольору.

Про це повідомляє prostotech.com.

Mi Roter 4C став третім продуктом із серії, ззовні схожий на роутер Mi Router 4. Новий пристрій оснащений чотирма антенами, спрямованими в різні боки, тобто він буде роздавати в усіх напрямках незалежно від того, де він стоїть.

Читайте також: Недорогий кондиціонер від Xiaomi, яким можна керувати зі смартфону

Модель також включає 64 МБ вбудованої пам'яті і підтримує інтелектуальне управління APP.

Mi Roter 4C надійде у продаж 30 липня

Mi Roter 4C надійде у продаж 30 липня вартістю 99 юанів (15 доларів або близько 400 гривень).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно