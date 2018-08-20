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Xiaomi оголосила про здешевлення флагманського смартфону Mi 8

600 Читать новость на русском
Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8 / apiastos.gr

Наприкінці травня компанія Xiaomi представила свій флагманський смартфон Mi 8. Тоді його вартість старувала від 2699 юанів (393 долари або 10 700 гривень). У стільки була оцінена модифікація з 6 ГБ оперативної та 64 ГБ флеш-пам'яті.

Як пише gizmochina, зараз компанія повідомила про зниження вартості флагмана на 100 юанів (400 гривень). Таким чином, Xiaomi Mi8 став найдешевшим смартфоном, представленим на ринку, що працює на топовому чіпі Snapdragon 845.

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Xiaomi Mi8 у модифікації 6/64 ГБ пам’яті можна придбати на офіційному інтернет-магазині компанії.

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 подешевшав на 400 гривень

Як відомо, Xiaomi Mi8 отримав 6,21-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD +. Пристрій має здвоєну основну камеру з модулями на 12 Мп + 12 Мп. Фронтальна камера теж має роздільну здатність на 12-Мп.

На задній панелі розміщений сканер відбитків пальців. Пристрій працює на батареї ємністю на 3400 мАг.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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