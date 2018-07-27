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Xiaomi випустила масажне крісло зі штучним інтелектом

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Xiaomi випустила масажне крісло зі штучним інтелектом
Xiaomi випустила масажне крісло зі штучним інтелектом / Фото з відкритих джерел

Компанія Xiaomi представила ще один цікавий продукт, що працює на базі штучного інтелекту. Це масажне крісло One-Dimensional AI Intelligent Massage Chair.

Про це пише gizchina.com.

Крісло виробляють у співпраці з компанією LeFan Health Technology. Штучний інтелект може керувати системою тривимірного масажу, який підлаштовують під форму спини, забезпечуючи максимальний ефект від масажу.

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Як запевняють в компанії, масажер може охопити понад 90% площі спини. Крісло може усувати біль у шийно-грудному відділі хребта, з якими стикаються багато молоді.

Xiaomi випустила масажне крісло зі штучним інтелектом

Масажер може охопити понад 90% площі спини

Розумне крісло може виконувати 6 професійних технік. Також користувачі можуть керувати пристроєм за допомогою «розумних» колонки Xiaomi.

У продаж новинка надійде в кінці липня. Його вартість оцінюють у 575 доларів (15 тисяч гривень).

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Теги: Техно Xiaomi Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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