Xiaomi планує випустити ще одну новинку із незвичним дизайном

31 травня компанія Xiaomi представила спеціальну версію флагмана Mi8 – Explorer Edition із прозорою кришкою, через яку можна роздивитися "начинку" смартфона. Проте в мережі з’явилася інформація, що китайський виробник готує ще одну новинку із подібним дизайнерським рішенням і, ймовірно, мова йде про Xiaomi Mi Note 4.

Про це повідомляє 4pda.

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Варто зазначити, що у випадку з Xiaomi Mi8 Explorer Edition пізніше з'ясувалося, що кришка дійсно прозора, але користувач бачить не справжню материнську плату, а її імітацію. А вже цього тижня в TENAA пройшов реєстрацію ще один смартфон з аналогічним дизайном, швидше за все, мова йде про Xiaomi Mi Note 4.



Неймовірний дизайн Xiaomi Mi8 Explorer Edition

Смартфон Xiaomi M1807E8A оснащений 5,99-дюймовим екраном зі співвідношенням сторін 18: 9, подвійною основною камерою, процесором Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті. Також заявлена глобальна підтримка LTE. Очікувана вартість апарату складе 337 доларів (близько 8 920 гривень).



Ймовірний дизайн Xiaomi Mi Note 4

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