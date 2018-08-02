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Xiaomi планує випустити ще одну новинку із незвичним дизайном

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Xiaomi Mi Note 4 матиме прозору кришку
Xiaomi Mi Note 4 матиме прозору кришку / Фото з вільних джерел

31 травня компанія Xiaomi представила спеціальну версію флагмана Mi8 – Explorer Edition із прозорою кришкою, через яку можна роздивитися "начинку" смартфона. Проте в мережі з’явилася інформація, що китайський виробник готує ще одну новинку із подібним дизайнерським рішенням і, ймовірно, мова йде про Xiaomi Mi Note 4.

Про це повідомляє 4pda.

Читайте також:  Обман Xiaomi викрили: що насправді розміщено під кришкою в Mi 8 Explorer Edition

Варто зазначити, що у випадку з Xiaomi Mi8 Explorer Edition пізніше з'ясувалося, що кришка дійсно прозора, але користувач бачить не справжню материнську плату, а її імітацію. А вже цього тижня в TENAA пройшов реєстрацію ще один смартфон з аналогічним дизайном, швидше за все, мова йде про Xiaomi Mi Note 4.

Xiaomi Mi8 Explorer Edition
Неймовірний дизайн Xiaomi Mi8 Explorer Edition

Смартфон Xiaomi M1807E8A оснащений 5,99-дюймовим екраном зі співвідношенням сторін 18: 9, подвійною основною камерою, процесором Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті. Також заявлена глобальна підтримка LTE. Очікувана вартість апарату складе 337 доларів (близько 8 920 гривень).

Xiaomi Mi Note 4
Ймовірний дизайн Xiaomi Mi Note 4

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Теги: Смартфони Техно Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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