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Xiaomi Poco F1 представили офіційно: характеристики і ціна

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Xiaomi Poco F1: характеристики і ціна
Xiaomi Poco F1: характеристики і ціна / Фото з відкритих джерел

22 серпня компанія Xiaomi офіційно представила новий флагманський смартфон, що вийшов під новим брендом Poco F1. Цей пристрій називають найдешевшим флагманським пристроєм на ринку.

Характеристики Poco F1

Pocophone F1 отримав 6,18-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2246х1080 точок. Пристрій працює на топовому процесорі Snapdragon 845 з частотою 2,8 ГГц, доповненого рідинної системою охолодження LiquidCool. Базова модель отримала 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

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Смартфон отримав здвоєну камеру із сенсорами з роздільною здатністю 12 і 5 Мп. А селфі можна зробити за допомогою 20-мегапіксельної камери. Окрім того, новинка отримала потужний стереозвук.

Xiaomi Pocophone F1

 Pocophone F1 отримав хороший стереозвук

Батарея новинки має ємність 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 3.0. Також він оснащений модулями Wi-Fi і Bluetooth 5.0, дротовими інтерфейсами USB-C і 3,5-міліметровим мініджеком.

Пристрій представлений у трьох варіантах кольорів: чорному, насиченому синьому та червоному.

Xiaomi Pocophone F1

Смартфон доступний у 3 кольорах 

Ціна Poco F1

Базова версія смартфона Poco F1 з 6 ГБ ОЗУ і 64 ГБ вбудованої пам'яті оцінена у 20 тисяч рупій (це 300 доларів або 8 100 гривень), а більше просунута версія зі з модифікацією 6/128 ГБ коштує  23 тисячі рупій (330 доларів або 9 100 гривень). При цьому за топову версію з 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої флеш-пам'яті треба заплатити 28 тисяч рупій ( 400 доларів або 11 100 гривень).

Poco F1: відео презентації

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Огляди
Джерело: 24 Канал
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