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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Xiaomi поставила власний рекорд щодо продажу телевізорів

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Xiaomi поставила ТОП-10 постачальників телевізорів
Xiaomi поставила ТОП-10 постачальників телевізорів / Фото з відкритих джерел

Китайська корпорація Xiaomi, яка у багатьох досі асоціюється із виробництвом смартфонів, встановила рекорд щодо продажу телевізорів. Компанія вперше у своїй історії увійшла в ТОП-10 постачальників телевізорів з пласкими екранами у світі.

Про це інформує DigiTimes.

Так, за даними китайського аналітичного агентства Sigmaintell Consulting, світові поставки телевізорів з пласкими екранами в першому півріччі 2018 виросли на 7,3% і склали 107 мільйонів ​​одиниць.

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Перше місце у цьому рейтингу займає компанія Samsung, продавши 18,32 мільйонів телевізорів. На другому місці опинилась компанія LG, що продала 13,09 мільйонів телевізорів.

Xiaomi поставила власний рекорд щодо продажу телевізорів

Xiaomi поставила власний рекорд щодо продажу телевізорів

Компанія Xiaomi вперше потрапила у цей рейтинг, наростивши дохід у чотири рази. Так, за рік компанії вдалось продати 3,16 мільйонів телевізорів. Нагадаємо, китайська компанія вийшла на ринок у вересні 2013 року і з того часу стала найуспішнішим постачальником телевізорів в Китаї.

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Теги: Техно Xiaomi Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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