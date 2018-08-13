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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Xiaomi представила корисну річ, що пригодиться у кожній квартирі

976 Читать новость на русском
Xiaomi представила корисну рік, що пригодиться у кожній квартирі
Xiaomi представила корисну рік, що пригодиться у кожній квартирі / prostotech.com

Компанія Xiaomi не припиняє тішити своїх фанатів приємними розробками. Так, китайці представили компактну сушарку для білизни під назвою 17Pin.

Про це пише prostotech.com.

Конструкція сушарки проста, тож не доведеться витрачати багато часу на монтаж. Основні матеріали – ABS пластик, алюміній.

Сушарка від Xiaomi

Пристрій дуже компактний 

На вибір у користувача два розміри 101 см і 62 см, а в складеному стані її ширина – всього 6,5 см. Тож вона не займатиме багато місця навіть у невеликій квартирі. Вона розрахована на утримання білизни загальною масою до 40кг.

Сушарка від Xiaomi

Сушарка проста у користуванні

Вартість сушарки в Китаї 99 юанів (400 гривень) за довжину 62см і 129 юанів (500 гривень) за довжину 101 см.

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Теги: Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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