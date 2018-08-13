Xiaomi представила корисну річ, що пригодиться у кожній квартирі

Компанія Xiaomi не припиняє тішити своїх фанатів приємними розробками. Так, китайці представили компактну сушарку для білизни під назвою 17Pin.

Про це пише prostotech.com.

Конструкція сушарки проста, тож не доведеться витрачати багато часу на монтаж. Основні матеріали – ABS пластик, алюміній.

Пристрій дуже компактний

На вибір у користувача два розміри 101 см і 62 см, а в складеному стані її ширина – всього 6,5 см. Тож вона не займатиме багато місця навіть у невеликій квартирі. Вона розрахована на утримання білизни загальною масою до 40кг.

Сушарка проста у користуванні

Вартість сушарки в Китаї 99 юанів (400 гривень) за довжину 62см і 129 юанів (500 гривень) за довжину 101 см.

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