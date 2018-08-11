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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Xiaomi представила корок для вина, що має кілька цікавих функцій

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Новинка від Xiaomi сподобається поціновувачам вина
Новинка від Xiaomi сподобається поціновувачам вина / gizchina.com

Компанія Xiaomi презентувала ще один цікавий продукт для шанувальників вин. Це спеціальний багаторазовий корок для вина, який збереже смак і аромат напою надовго.

Про це повідомляє Gizchina.

Корок, що має назву Xiaomi Circle Joy, виготовлений із нержавіючої сталі і практично не збільшує габарити пляшки. Тож закорковану заново пляшку можна легко тримати в холодильнику.

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Xiaomi Circle Joy має спеціальний індикатор, що стежить за терміном зберігання. Окрім того, корок створює в середині пляшки спеціальне розрідження, чим забезпечує збереження натурального смаку та аромату напою.

Xiaomi Circle Joy

Xiaomi Circle Joy має цікаві функції

Коштує ґаджет, як і вся продукція Xiaomi, небагато – всього 8 доларів або трохи більше 200 гривень.

Xiaomi Circle Joy

Xiaomi Circle Joy коштує всього 8 доларів

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Теги: Техно Ґаджети Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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