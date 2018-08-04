Xiaomi представила недороге "розумне" відро для сміття: що вміє пристрій

Китайська корпорація Xiaomi не припиняє дивувати цікавими розробками. Цього разу у компанії створили розумне відро для сміття Topnaw Smart Trash Can, що коштує близько 30 доларів.

Про це повідомляє agadget.com.

Так, колонка має вбудований датчик руху, тож кришка сама відчиняється, коли користувач проводить над нею рукою. Також пристрій має вбудовану підсвітку.

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Окрім того, розумне відро вміє автоматично зав’язувати повний мішок сміття та замінювати його на новий. Користувачеві лише потрібно натиснути на кнопку. Щоправда, для цього треба придбати спеціальні пакети, звичайні для цього відра не підійдуть.

Розумне відро для сміття Topnaw Smart Trash Can

Topnaw Smart Trash Can оснащується акумулятором і працює без підзарядки до 35 днів. Об'єм ємності для сміття становить 15.5 літра.

Коштує пристрій 199 юанів – це близько 30 доларів, або 800 гривень.

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