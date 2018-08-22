Xiaomi презентувала зручну та стильну Bluetooth-колонку за доступною ціною

Компанія Xiaomi на власній краудфандинговій платформі представила нову бездротову Bluetooth-колонку Muzen Atomic Player B612. Ключовою особливістю новинки став незвичний дизайн, який нагадує раритетний програвач вінілових пластинок, лишень в мініатюрному корпусі.

Про це повідомляється на сайті youpin.mi.com.

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Колонка Muzen Atomic Player B612 має дуже скромні габарити: 63 x 47 x 30 міліметрів при вазі 130 грамів. Вона без проблем поміщається навіть в кишені, а спеціальне кільце дозволяє повісити її на сумку або портфель. Випускатися пристрій буде в чотирьох кольорах: зеленому, персиковому, блакитному і рожевому.



Xiaomi Muzen Atomic Player B612 випускатиметься в чотирьох кольорах

Muzen Atomic Player B612 виконана в корпусі зі сплаву цинку і алюмінію, всередині якого розташувався один динамік потужністю 3 Вт. Елементи управління представлені коліщатком для регулювання гучності, важелем для зупинки і відновлення відтворення музики і перемикачем треків.



Xiaomi Muzen Atomic Player B612 має цікавий дизайн

Заявлений частотний діапазон становить від 130 Гц до 20 кГц. За запевненням виробника, вбудованого акумулятора на 400 міліампер годин вистачає до 7 годин відтворення музики, а заряджається пристрій через роз'єм microUSB.



Xiaomi Muzen Atomic Player B612 зможе працювати до 7 годин

На краудфандінговой платформі Xiaomi колонку Muzen Atomic Player B612 можна замовити приблизно за 36 доларів (близько 950 гривень).

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