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Xiaomi розвінчала всі міфи стосовно смартфона Mi Max 3 Pro

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Xiaomi розвінчала всі міфи стосовно смартфона Mi Max 3 Pro
Xiaomi розвінчала всі міфи стосовно смартфона Mi Max 3 Pro / Фото з вільних джерел

Минулого тижня компанія Xiaomi представила смартфон Mi Max 3. Не дивлячись на те, що його модифікація Pro не була анонсована, інформація про випуск просунутої версії пристрою продовжувала з’являтися на різних ресурсах. В кінці кінців компанія із Піднебесної вирішила розвінчати всі чутки та офіційно оголосила про свої плани на випуск Mi Max 3 Pro.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Директор з маркетингу продуктів Xiaomi Чжі Чжіюань заявив, що компанія не стане випускати смартпед Xiaomi Mi Max 3 Pro. За його словами, компанія вирішила не розпорошувати сили і зосередитися на звичайній версії пристрою.

Xiaomi Mi Max 3 не отримає просунутої версії Pro
Xiaomi Mi Max 3 не отримає просунутої версії Pro

Нагадаємо, що Mi Max 3 оснащується процесором Snapdragon 636, в той час як в просунутій версії користувачі очікували побачити чіпсет Snapdragon 710 і 6 ГБ оперативної пам'яті. Екран повинен був залишитися тим же – 6,9-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2160 x 1080 пікселів і співвідношенням сторін 18: 9. Ємність акумулятора з підтримкою швидкої зарядки склала б 5 500 міліампер годин, як і у оригінальній версії.

Таким чином, цінителям великих дисплеїв залишається доступний лише Xiaomi Mi Max 3, ціна якого на китайському ринку стартує з позначки 250 доларів (близько 6 620 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Смартфони Xiaomi Китай
Джерело: 24 Канал
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