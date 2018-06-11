​Xiaomi випустила електричну щітку Dr Bei: особливості та ціна новинки

Компанія Xiaomi презентувала електричну зубну щітку Dr Bei, в якій застосовується передова технологія очистки Sonic. Окрім цікавих функцій, щітка здивує і приємною ціною.

Про це повідомляє 4pda.

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Електрична зубна щітка Dr Bei побудована на використанні сучасної технології Sonic. Пристрій оснащений невеликою голівкою, яка дозволяє йому добиратися до найбільш важкодоступних місць. Завдяки магнітному мотору щітка здійснює 31 000 вібрацій за хвилину при амплітуді щетинок більше 5,5 міліметра. Це забезпечує більш швидку і якісну очистку зубів. Крім того, можна вибрати між інтенсивним і розміреним режимами.



Xiaomi Dr Bei має захищений від води корпус

Щітка поставляється в невеликому кейсі і в зібраному стані важить всього 90 грамів. Корпус пристрою захищений від води за стандартом IPx7. Вбудованого акумулятора ємністю 700 міліампер годин вистачає на 21 день роботи, а на повну зарядки йде близько 4 годин. Варто зазначити, що заряджається аксесуар через невелику док-станцію.



Xiaomi Dr Bei може працювати на одному заряді 21 день

Зубна щітка Dr Bei в комплекті з двома знімними головками продається в Китаї за ціною всього 15 доларів (близько 392 гривні).

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