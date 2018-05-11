Xiaomi здивує користувачів новим загадковим смартфоном, – ЗМІ

Під час на презентації 23 травня китайська компанія Xiaomi представить одразу два нових смартфони. Окрім анонсованого Xiaomi Mi 7, китайці представлять модель наступного покоління – 8th Anniversary Edition.

Про це повідомляє GizmoChina.

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За даними джерел, новий смартфон 8th Anniversary Edition справді здивує користувачів, адже він матиме 3D-функцію розпізнавання обличчя. Тобто він стане першим Android-телефоном, який підтримуватиме функцію 3D-розпізнавання обличчя, як в iPhone X.

За чутками, 8th Anniversary Edition теж матиме виріз на дисплеї. Він працюватиме на процесорі Snapdragon 845 з 8 ГБ оперативної пам'яті.