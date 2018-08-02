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Я більше не можу бути без хлопця, – Анна Седокова приголомшила несподіваним зізнанням

1220 Читать новость на русском
Анна Сєдокова
Анна Сєдокова

Екс-учасниця гурту "Віа Гра" та співачка Анна Седокова зробила відверте зізнання, яке приголомшило її прихильників. Зірка заявила, що прагне нових стосунків.

Гаряча співачка Анна Седокова не соромиться говорити про особисте життя та позувати перед камерами у звабливому одязі. Та наразі артистка прагне мати нові стосунки. На таке бажання Анну Седокову наштовхнули історії зірок, які виходять заміж та мають чудові романтичні побачення.

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Усе, я більше не можу бути без хлопця. Я сходжу з розуму. Скрізь закохані пари. Скрізь. Навіть в музиці. Ось подивіться, це ж тенденція? Ніколи не були настільки популярні дуети, а зараз – що не пісня, то разом,
– заявила Анна Седокова. 

Артистка зізналась, що понад місяць не має жодних романтичних стосунків. Анна Седокова підрахувала, що майже 2 місяці її ніхто з чоловіків не обіймав та не цілував. 

"Ось уже як місяць я ні з ким не цілувалася, а якщо ще й врахувати, що той мій останній поцілунок був з жінкою і додати ще пару тижнів від того моменту, як я розлучилася... Це що виходить? Я що вже майже півтора місяця без обіймів, а може і два? Врятуйте, допоможіть! Я ніколи не думала, що махаючи головою на сумні розповіді дівчаток про те, що у них півроку нікого немає, я теж таким перейматимусь", – відверто зізналась артистка. 

Знаменитість додала, що прагне знов переживати романтичні події та бути щасливою, проводячи час з бойфрендом. До допису Анна Седокова додала чарівне фото співака Джастіна Бібера та його нареченої Хейлі Болдвін, які, за інформацією ЗМІ, таємно одружились. 

 

Зазначимо, що Анна Седокова офіційно була двічі одруженою – з футболістом Валентином Балькевичем та бізнесменом Максимом Чернявським. Від двох чоловіків у неї є доньки. Окрім цього, Анна Седокова народила сина Гектора від бізнесмена Артема Комарова. 

Теги: LifeStyle Музика Анна Седокова
Джерело: 24 Канал
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