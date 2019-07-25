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      Я не здаюсь, – Кличко про відставку з посади мера Києва

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      Кличко вперше прокоментував ймовірну відставку з посади мера Києва
      Кличко вперше прокоментував ймовірну відставку з посади мера Києва

      Віталій Кличко планує боротися за посаду міського голови Києва, навіть якщо його позбавлять посади очільника КМДА.

      Київський мер в ефірі програми "Ваша свобода" зауважив, що жителі столиці самі повинні обирати керівництво міста.

      Цікаво: Кличка можуть звільнити з посади глави КМДА: як змінився Київ за 5 років його правління

      Ні в якому разі я здаватись не буду. Я буду робити все, щоби відстояти місцеве самоврядування. І це питання не моє, це питання принципів, які повинні бути в нашому місті, щоб кияни мали можливість керувати містом, обираючи київську міську раду і мера столиці. Іншого шляху нема,
      – наголосив Кличко.

      Чиновник зауважив, що буде вирішувати це питання і в юридичній площині. Також він планує звертатися до громадськості. За словами Кличка, у Києві були втілені речі, які змінили саму систему керування.

      "Київська міська рада – єдине місце в Україні, де вже унеможливили кнопкодавство 3 роки тому. Ми це зробили і такі речі відмотати вже неможливо", – сказав він.

      Зауважимо, Кличко має намір удруге балотуватися на посаду міського голови Києва.

      Що відомо про ймовірну відставку Кличка і хто може його замінити на посаді? 

      Глава Офісу Президента Андрій Богдан 24 липня звернувся до Кабінету Міністрів з проханням звільнити голову КМДА Києва Віталія Кличка. Відповідний лист Богдан скерував міністру Олександру Саєнку. Натомість у Кличка заявили, що ні до КМДА, ні особисто до Кличка, жодного листа чи повідомлення не надходило.

      Місцеві вибори мають відбутися восени 2020 року – якщо не призначать дострокові. Ймовірно на посаду мера столиці претендуватиме Олександр Ткаченко. Це новообраний депутат від "Слуги народу", а донедавна – Гендиректор телеканалу "1+1".

      Чому Кличка хочуть позбавити посади голови КМДА?Посади голови КМДА і міського голови Києва майже завжди були суміщеними. До 2010 року обраний мер Києва ставав і головою КМДА.

      Проте, коли столицю очолив непередбачуваний Леонід Черновецький (2006 – 2012) влада задумалася, як обмежити (хоч би частково) цю людину у повноваженнях. Саме тоді, у 2010 році, вирішили "розділити" посади міського голови і голови КМДА між двома особами.

      До 2014 року президент-втікач Янукович призначав голів КМДА окремо. Однак після Революції Гідності та перемоги на місцевих виборах Віталія Кличка новообраний президент Петро Порошенко призначив його ще й головою міської адміністрації.

      blog_ava
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      25 липня
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      Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Віталій Кличко КМДА
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