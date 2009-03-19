“Яєчні” емоції

Яйця - засоби незгідних.

Під час засідання Сімферопольської міськради депутат Наталія Лантух розбила кілька яєць на голові мера Сімферополя Геннадія Бабенка. У такий спосіб представниця “Російського блоку “ протестувала проти звільнення із посади секретаря міськради свого однопартійця та опонента мера Володимира Блінова. Розбивши яйця, депутат з президії не пішла - вимагала часу для доповіді.Але врешті-решт у супроводі міліціонера залишила залу засідань. Міський голова на інцидент відреагував дуже спокійно - дістав хустинку, витер обличчя та продовжив вести пленарне засідання. Коментувати вчинок колеги-депутата мер відмовився. Зазначимо, міський голова та пані депутат із яйцями належать до двох протилежних таборів у міськраді. Через таке протистояння міськрада Сімферополя більше двох місяців - до середини лютого, не могла провести жодного результативного засідання .