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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

“Яєчні” емоції

22:23, 19 березня 2009 247

Яйця - засоби незгідних.

Під час засідання Сімферопольської міськради депутат Наталія Лантух розбила кілька яєць на голові мера Сімферополя Геннадія Бабенка. У такий спосіб представниця “Російського блоку “ протестувала проти звільнення із посади секретаря міськради свого однопартійця та опонента мера Володимира Блінова. Розбивши яйця, депутат з президії не пішла - вимагала часу для доповіді.Але врешті-решт у супроводі міліціонера залишила залу засідань. Міський голова на інцидент відреагував дуже спокійно - дістав хустинку, витер обличчя та продовжив вести пленарне засідання. Коментувати вчинок колеги-депутата мер відмовився. Зазначимо, міський голова та пані депутат із яйцями належать до двох протилежних таборів у міськраді. Через таке протистояння міськрада Сімферополя більше двох місяців - до середини лютого, не могла провести жодного результативного засідання .
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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