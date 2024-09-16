"Літаючий Чорнобиль": що відомо про ядерні ракети "Буревестник", якими залякує Росія

На тлі поглиблення української операції в Курській області та нової хвилі дискусії щодо надання Україні дозволу на використання західної зброї для ударів вглиб території Росії, держава-агресорка робить чергові натяки, що її потрібно боятись.

Цього разу через крилату ракету з нібито ядерною силовою установкою 9М730 "Буревестник" (українською – "Буревісник"). Нині в цьому росіянам допомагають неочевидні союзники.

24 Канал розповідає, що відомо про небезпечну "ядерну іграшку" Росії та як і кому вона може загрожувати.

До теми Дослідники знайшли ймовірне місце пусків російської ракети "Буревісник" з ядерною установкою

Росія розгортає крилаті ракети з ядерною пусковою?

На початку вересня 2024 року агенція Reuters у своєму матеріалі, зробленому на основі аналізу супутникових знімків, повідомила, що Росія в закритому воєнному містечку Вологда-20, що базується в Шекснинському районі Вологодської області, розгортає крилаті ракети з ядерною пусковою установкою 9М730 "Буревестник" або SSC-X-9 Skyfall (відповідно до термінології НАТО).

Дослідники Деккер Евелет з CNA та Ганс Крістенсен із Федерації американських учених, чиї дані використали журналісти Reuters, локалізували знимки та стверджують, що ракети можуть бути розміщені на так званому об'єкті 25594, також відомому як арсенал 12-го головного управління Міністерства оборони Росії (займається обслуговуванням Стратегічних ядерних сил).

На свіжих супутникових знімках з Вологди-20 є суттєві зміни, а саме – будівництво 9 майданчиків, об'єднаних в 3 групи. Аналітики кажуть, що це нібито пускові позиції ракет "Буревестник", а також вказують, що вони розташовані поблизу місць зберігання ядерних боєголовок.



Вони також є на супутникових знимках – це 5 майданчиків, відомі давно і вже багато років зафіксовані навіть на Google Earth.

Експерти зауважують, що майданчиків для пускових ще не було на супутникових знімках від 25 вересня 2020 року, проте, знімки серпня 2021 року зафіксували початок будівництва, але тоді ще не було зрозуміло, що це. А вже у вересні 2024 року можна чітко розгледіти пускові майданчики. І все це для ядерних ракет нового типу.

Тобто вони говорять про нібито підготовку Росії вже не до нового циклу випробувань, а до повноцінного розгортання ядерної зброї на європейській частині своєї території. Мовиться про ракети "Буревестник".

І якщо в авторів Reuters було завдання налякати, експерти українського Defence Express закликають не лякатися передчасно та вказують на суттєві припущення, які не гарантують того, що мова взагалі про "Буревестник".

Там мова про те, що на супутникових знімках зображено дев’ять об’єктів, які об’єднані в групи по три, захищені земляними валами та виглядають схожими на "горизонтальні стартові позиції ракет". А далі логічний ланцюжок у них виглядає так – мовляв, "це вкрай незвичайний об’єкт, тому це може бути позицією для пуску ракет "Буревестник". Ну і далі в продовження цієї лінії – мовляв, зазвичай російські збройні сили розташовують стартові позиції своїх ракет на значній відстані від сховищ ядерних боєзарядів, але у випадку із "Буревестником" вони могли піти на своєрідне "виключення", щоб прискорити час підготовки цих ракет до пуску,

– автори Defence Express скептично аналізують статтю Reuters.

"Аналоговнєт" з 2018 року

Але якщо все ж "Буревестник"? Вперше про цю ракету почули 1 березня 2018 року. Так, це "аналоговнєт", про який Путін помпезно розповідав перед Держдумою понад 6 років тому. Тоді ж пролунали й інші грізні назви – "Сармат", "Посейдон", "Кинджал" та "Авангард".



Ймовірний вигляд пускової установки для випробувань 9М730 "Буревестник" / Фото росЗМІ

До теми Путін лякає світ "зброєю апокаліпсису": що не так із ядерними торпедами "Посейдон"

З того часу реальністю став лише "Кинджал", ним Росія обстрілює українські міста (і наші системи ППО, попри заяви росіян, навчилися ці ракети перехоплювати), натомість всі інші перебувають на озброєнні лише в російської пропаганди, яка зрідка нагадує про страшні "аналоговнєти", але без конкретики.

Показово, що про "Буревестник" росіяни воліли радше промовчати, натомість розповіли про нього американці.

Буревестник – що це за ракета?

Як і належить "аналоговнєту", всі дані про ракету 9М730 "Буревестник" Росія ретельно береже. Відомо, що це давня ідея, яку Росія підхопила ще з радянських часів, тобто маємо справу з мемним "сутінковим генієм".

Заявлено, що це крилата ракета з ядерною силовою установкою, яка робить дальність снаряда надзвичайно великою. Зауважимо, про ці унікальні характеристики ми знаємо з виступу Путіна.

"Буревестник" – одна з новітніх систем зброї. За даними міноборони, йдеться про міжконтинентальну крилату ракету практично необмеженої дальності з ядерною енергетичною установкою. Вона здатна нести ядерну боєголовку. Російські військові зазначали, що малопомітна крилата ракета, яка летить низько, невразлива для всіх наявних і перспективних систем як протиракетної, так і протиповітряної оборони,

– заявив Путін, 1 березня 2018 року.

У 2018 році він казав, що "малогабаритна надпотужна ядерна енергетична установка", яка розміщується в корпусі крилатої ракети, забезпечує "дальність польоту, яка є майже необмеженою". Водночас західні експерти, щоправда, невідомо з чого, все ж обмежують ракету у 3 000 кілометрів.



Можлива пускова установка / Фото росЗМІ

Восени 2023 року Путін повідомив про успішні випробування “Буревестника”.

Проведено останнє успішне випробування "Буревестника" – крилатої ракети глобальної дальності з ядерною установкою, руховою ядерною установкою,

– сказав Путін, 5 жовтня 2023 року.

Звісно, перевірити ці твердження неможливо. А як ставитись до заяв Путіна і взагалі росіян – усім добре відомо. Також потрібно враховувати, що ракети може взагалі не існувати й в природі (привіт, Шойгу!), а Росія за великі гроші просто будує під Вологодою чергове "потьомкінське смт", щоб вразити довірливих осінтерів.

Звісно, заяви про "ракету з ядерним двигуном" час від часу лунають від інших російських можновладців, але вони також розповідали про бойових комарів, гусей та риболюдей.

Але якщо у росіян все ж вийшло?

Для початку треба з'ясувати – як має працювати ядерна силова установка в крилатій ракеті. Схоже, мовиться про реактивний двигун, в якому повітряний потік буде нагріватися завдяки енергії, одержуваної у компактному ядерному реакторі, створюючи необхідну тягу.

Завдяки надвеликій дальності ракета нібито зможе летіти за складним маршрутом, огинаючи зони протиповітряної оборони.

При влучанні ракети в ціль реактор буде зруйновано і на місцевості утвориться радіоактивне зараження. Так само на всьому своєму шляху ця ракета має залишити свій радіоактивний слід. Інакше просто не буває. Тому маємо ракету, яка, схоже, буде завдавати шкоди передовсім самим росіянам.

Але при цьому – жодної інформації про хоча б наближення росіян до створення ядерного мінідвигуна нам невідомо. Нобелівську або якусь іншу премію за це також ніхто не отримував, а на Aliexpress досі не помітили копій розробки. Натомість відомо лише про кадри із зовнішнім виглядом транспортно-пускового контейнера та самої ракети, начебто відзняті ще у 2018 році.



Ймовірний вигляд 9М730 "Буревестник" і ТПК до неї / Фото росЗМІ

А ще – про велику аварію в Сєвєродвінську в серпні 2019 року. Тоді в "Росатомі" визнали, що вибухнула ракета з радіоізотопним елементом у двигуні. Тоді загинули 5 людей (офіційно), а всі інші дані про випробування засекречені.

Ця секретність зіграла трагічну роль – постраждалі внаслідок аварії потрапили до цивільної лікарні в Архангельську, чим суттєво розширили межі радіоактивного зараження. Але й це в Росії якось зам'яли.

Для росіян взагалі є традицією вбивати людей під час випробувань. Інколи спалюють навіть генералів. Так було, наприклад, у 1960-му році, коли під час випробувань балістичної ракети було ліквідовано радянського маршала Нєдєліна і приблизно 70 десятків людей. За офіційною версією, маршал загинув в авіакатастрофі.

Зазначимо, що аварія у Сєвєродвінську 2019 року відбулась, коли Росія ще не перебувала під нинішнім масивом санкцій. За 5 років їхній обсяг збільшився у геометричні прогресії, це не могло не призвести до деградації технічного потенціалу росіян. А це означає, що перетворити "Буревестник", якщо він все ж є, на "російську рулєтку" та "Чорнобиль, що літає" і може поширюватись на значні території в невизначеному радіусі від Вологоди-20. А це, зауважимо, лише 475 кілометрів від багатомільйонної Москви.

​​Тобто мова про ту саму потенційну "брудну бомбу", про яку вже декілька років волають Захарова та Лавров, але в руках росіян. Саме цим може бути нова російська ракета під назвою "Буревестник".

Висновок – Росію треба позбавити небезпечних ядерних іграшок

Головний – Росія має доступ до ядерних технологій і щось таки й робить. Але все це несе велику небезпеку, по-перше, через "криворукість" росіян, яка посилюється через деградацію їхнього наукового та технологічного потенціалу, по-друге, через хворобливу агресивність їхнього керівництва.

Все це разом створює дуже небезпечний коктейль, який не віщує нічого доброго. Єдине розв'язання проблеми – позбавлення Росії її небезпечних як для неї самої, так і всього світу ядерних іграшок.

Як це буде відбуватись – окреме питання, але наразі все вказує на те, що Будапештський меморандум майже 30 років тому укладали не з тим уламком СРСР.