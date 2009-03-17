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Ядерні проблеми

Фінансові ринки 18:26, 17 березня 2009 223

Великобританія стурбована можливістю поширення ядерної зброї у світі.

Британський прем’єр-міністр Гордон Браун заявив, що Лондон готовий відмовитися від частини свого ядерного арсеналу. Наразі Великобританія володіє чотирма атомними підводними човнами класу Vanguard. На кожному із них є по 16 ядерних ракет типу Trident. Гордон Браун (прем’єр-міністр Великобританії): "Раніше було п’ять ядерних держав. Тепер їх майже вдвічі більше. Є небезпека, що у майбутньому ще більше країн здобудуть такий статус. Нерозповсюдження ядерної зброї це наша нагальна проблема."На думку Брауна, чи не найбільшу загрозу нерозповсюдженню ядерної зброї у світі становить Іран. Британський прем’єр заявив, що мусульманській країні доведеться змиритися з посиленням санкцій проти неї, якщо Тегеран не відмовиться від спроб здобути ядерну зброю та не піде на співпрацею з міжнародною спільнотою у сфері ядерної енергетики. Водночас Гордон Браун додав, що у всьому світі потрібно розвивати атомну енергетику. Адже це може допомогти зменшити викиди в атмосферу парникових газів.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 17 березня 2009
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