Ядерні проблеми

Великобританія стурбована можливістю поширення ядерної зброї у світі.

Британський прем’єр-міністр Гордон Браун заявив, що Лондон готовий відмовитися від частини свого ядерного арсеналу. Наразі Великобританія володіє чотирма атомними підводними човнами класу Vanguard. На кожному із них є по 16 ядерних ракет типу Trident. Гордон Браун (прем’єр-міністр Великобританії): "Раніше було п’ять ядерних держав. Тепер їх майже вдвічі більше. Є небезпека, що у майбутньому ще більше країн здобудуть такий статус. Нерозповсюдження ядерної зброї це наша нагальна проблема."На думку Брауна, чи не найбільшу загрозу нерозповсюдженню ядерної зброї у світі становить Іран. Британський прем’єр заявив, що мусульманській країні доведеться змиритися з посиленням санкцій проти неї, якщо Тегеран не відмовиться від спроб здобути ядерну зброю та не піде на співпрацею з міжнародною спільнотою у сфері ядерної енергетики. Водночас Гордон Браун додав, що у всьому світі потрібно розвивати атомну енергетику. Адже це може допомогти зменшити викиди в атмосферу парникових газів.