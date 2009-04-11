Ядерний прогрес

Іран підкорив атом і тепер хоче навчитися власними силами будувати АЕС.

Іранські вчені оволоділи повним циклом виготовлення ядерної енергії. Про це в ефірі національного телебачення повідомив президент Ісламської республіки. Наступним кроком Ірану у розвитку ядерної програми Махмуд Ахмадінеджад назвав необхідність навчитися самостійно будувати атомні електростанції - без допомоги іноземних держав.У четвер, нагадаємо, Іран відкрив завод із виготовлення ядерного палива для реактора, що працює на важкій воді. Будівництво ж самого реактора планують завершити ще цього, в крайньому випадку, - наступного року. На Заході занепокоєні, що Іран відтак зможе використовувати важководневий реактор для виготовлення ядерної зброї. Керівництво ж мусульманської країни продовжує наполягати на мирному характері ядерного процесу.