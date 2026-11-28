Український центр безпеки та співпраці проаналізував дезінформаційні кампанії першої половини листопада та з'ясував, чим Росія підживлює наратив про "тотальну зраду" та як цьому запобігти. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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У чому небезпека?

Результати нашого моніторингу показують, що ворог прагне сформувати відчуття "системної кризи" в усіх інституціях, нав'язуючи образ репресивної держави та некомпетентної влади через одночасне поєднання кількох тригерів. Зокрема, йдеться про резонансні арешти посадовців, локальні конфлікти, перебої з енергопостачанням та зовнішньополітичні питання.

Головною метою таких дій є зрив мобілізації та дискредитація військово-політичного керівництва, щоб зрештою примусити Україну до вигідних агресору мирних домовленостей та поступок на його умовах.

Випадок у Петропавлівській Борщагівці є показовим та підтверджує, що локальні інциденти легко стають інструментом ворожого впливу. На тлі цієї події ворожі дезінформаційні ресурси поширювали міфи про мережу "таємних катівень" із закликами до силового спротиву. У такий спосіб Росія прагне експлуатувати кризові інциденти для поширення вигідних їй наративів про нібито системну жорстокість і незаконність мобілізації.

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Подібні тенденції є небезпечними, адже вони спрямовані на радикалізацію суспільних настроїв і створення передумов для внутрішньої дестабілізації. У цьому випадку оперативна правова реакція та комунікація держави здатні стримати емоційність дискусії та подальше розгортання кризи.

Ще одним тригером для маніпуляцій є наслідки ударів Росії по енергетичних об'єктах та пов'язані з цим проблеми з електропостачанням, а особливо спекуляції навколо питання справедливості й пошуку винних.

У деяких регіонах поширювалася конспірологія, побудована на вириваному з контексту фрагменті відео від 25 березня 2025 року. Ворожі ресурси поширювали фейк, нібито Президент України власноруч передав Росії координати критичної інфраструктури, через що ворог зміг їх уразити. Крім цього, у мережі періодично з'являються неправдиві тези про те, що українська влада наживається на продажі електроенергії за кордон, поки у звичайних громадян вимикають світло.

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Перекладання відповідальності, синхронізація зовнішніх та внутрішніх атак

Важливо розуміти, що причиною уражень об'єктів енергетики, обстрілів та відключень світла є виключно російська агресія. Проте ворожа пропаганда прагне штучно перекласти відповідальність за наслідки російських обстрілів на українську владу.

Водночас інформаційні кампанії з дискредитації бійців "Азову", Національної гвардії, спецслужб спрямовані на зниження довіри до військовослужбовців і війська як інституції та руйнування єдності між цивільними й військовими. Також такі ІПСО сприяють поглибленню розколу між фронтом і тилом, чим прагне скористатися ворог.

Крім цього, помітною є синхронізація внутрішніх вкидів із зовнішніми інформаційними атаками. Зокрема, наративи про нібито узурпацію влади чи втечу керівництва поєднуються із зовнішніми тезами щодо просування євроскептицизму та нібито затягування війни українською владою.

Кремль просував подібні наративи, зокрема на конференції з євроазійської безпеки, де міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не бачить перспектив реалістичного діалогу з Європою. Також під час переговорів у Абу-Дабі він звинуватив ЄС у намірі дати Україні додаткові часові можливості для відновлення військового потенціалу.

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Паралельно ворожі дезінформаційні ресурси насичують інформаційний простір геополітичними міфами та конспірологічними сценаріями. Поширюються чутки про так званий "пакт Трампа і Путіна" й таємну здачу територій в Абу-Дабі. Головна мета такого підходу полягає у посиленні недовіри до керівництва країни, зокрема в питаннях переговорів, зневірі населення та підриві опору.

Протидія ворожим впливам

Попри спроби ворога дестабілізувати суспільну єдність, своєчасна правова реакція та доказова комунікація держави здатні стримувати розгортання криз.

У публічному просторі присутні офіційні роз'яснення державних структур і представників Сил оборони, які спростовують російські маніпуляції. Крім цього, інформаційну стійкість найбільше посилюють новини про успіхи Сил оборони, зокрема офіційні повідомлення щодо викриття ворожих агентів та проросійських діячів.

Водночас оперативна реакція правоохоронців щодо кризових подій дозволяє перевести дискусію у правове русло без надлишку емоцій. В умовах постійних ворожих атак важливо зберігати спокій, інформаційну гігієну та орієнтуватися лише на офіційні й перевірені джерела замість емоційних вкидів у соціальних мережах.