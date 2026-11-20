На початку жовтня Державне бюро розслідувань розпочало спецоперацію "Зелений щит". Її перші результати демонструють: проблема не обмежується окремими незаконно зрубаними деревами. Йдеться про системні зловживання, до яких причетні представники різних рівнів управління лісовою галуззю. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Ліс зникає, а гроші осідають у кишенях посадовців

Український ліс – це не лише природний ресурс. Це частина екологічної безпеки країни, державне майно та економічний актив, який має працювати в інтересах суспільства.

Однак коли службове становище використовують для незаконних рубок, маніпуляцій із документами або привласнення коштів державних підприємств, втрати вимірюються не тільки грошима. Знищені дерева неможливо відновити за один сезон, а довіру до державних інституцій складно повернути, якщо правила існують лише на папері.

Саме на викриття таких схем спрямована спецоперація ДБР "Зелений щит". Слідчі працюють над кримінальними провадженнями, які охоплюють різні механізми зловживань: від незаконного вирубування здорових дерев під виглядом санітарних рубок до продажу деревини за економічно невигідними для держави цінами та виведення грошей через підконтрольних підприємців.

Проміжні результати свідчать про масштаб роботи: 23 особам повідомили про підозру, 11 із них затримали. Відбулося 39 обшуків. Наразі сума збитків державі перевищує 65,7 мільйона гривень.

Звичайно, це не остаточний підрахунок усіх втрат. Розслідування тривають, і слідчі встановлюють повне коло причетних, усі епізоди та остаточний розмір завданої шкоди.

Договори на 178 мільйонів без працівників і техніки

Один із показових епізодів стосується лісозаготівельних робіт у Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

До прикладу, підприємець створив злочинну організацію, до якої увійшли працівники лісових господарств і бухгалтер. Загалом у справі фігурують восьмеро осіб.

Компанія організатора де-юре не мала ані необхідної техніки, ані працівників для виконання відповідних робіт. Попри це, вона отримала договори на суму понад 178 мільйонів гривень. Службовці підписували акти про нібито виконані роботи, після чого кошти перераховували підприємцям, переводили в готівку та розподіляли між учасниками схеми. В одному із задокументованих епізодів державі завдали збитків на 9,2 мільйона гривень.

Цей випадок демонструє, як можуть працювати схеми без фізичного викрадення деревини. Для заволодіння державними коштами достатньо створити видимість господарської діяльності: оформити договори, підписати документи та провести платежі. На папері роботи виконані, а бюджет втрачає мільйони.

Саме тому для слідства важливо перевіряти не лише документи, а й реальність виконання робіт, наявність ресурсів у підрядників та обґрунтованість перерахованих коштів.

Здорові дерева під виглядом хворих

Інший механізм зловживань – використання санітарних рубок для незаконної вирубки здорових дерев.

На Волині ДБР виявило лісничого одного з надлісництв філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України". Він організував вирубування дерев, які не мали ознак хвороб чи інших підстав для видалення. Для цього використовували лісорубні квитки на проведення вибіркових санітарних рубок, однак фактично вирубували здорові дуби, сосни та граби.

Упродовж травня – жовтня 2025 року на чотирьох ділянках незаконно зрубали 162 дерева. Попередньо встановлена сума збитків перевищує 6,5 мільйона гривень.

На Прикарпатті слідчі викрили інший епізод – незаконні рубки на території загальнозоологічного заказника місцевого значення "Чорний ліс". За версією слідства, упродовж 2025 – 2026 років посадовці організували вирубування дерев під виглядом санітарних заходів. Попередня оцінка збитків перевищує 5 мільйонів гривень.

Ці епізоди показують, чому перевірка законності рубок має охоплювати не лише наявність дозволів, а й підстави для їх видачі, характеристики насаджень та дотримання встановлених обмежень. Адже сам документ не робить незаконну рубку законною, якщо реальні обставини не відповідають визначеним у ньому підставам.

Деревина за збитковими цінами

Окремий напрям розслідувань стосується не вирубування дерев, а фінансових операцій із уже заготовленою деревиною.

На Рівненщині та Волині ДБР повідомило про підозру 12 посадовцям філії "Лісів України" та лісових господарств. У грудні 2024 – січні 2025 року вони забезпечили продовження договорів купівлі-продажу з двома підприємствами-експортерами. Це дало змогу покупцям і надалі отримувати значні обсяги необробленої деревини за цінами, які були збитковими для державного підприємства.

Попередньо встановлена сума збитків перевищує 6,85 мільйона гривень.

У цій схемі принциповим є питання відповідальності за управлінські рішення. Продаж державного майна – це не просто господарська операція. Посадовець має діяти в межах повноважень і в інтересах підприємства, а не створювати умови, за яких приватний покупець отримує переваги коштом держави. Коли договори укладають із порушеннями, а ціни призводять до збитків, слідство має встановити, чи були такі рішення законними, хто їх ухвалював і чи діяли посадовці узгоджено.

Дев'ять мільйонів через ФОПів за роботи, які виконували інші

Ще один епізод стосується виведення коштів через приватних підприємців на Житомирщині.

Протягом двох років посадовці укладали договори на лісозаготівельні роботи з підприємцями, хоча фактично ці роботи виконували працівники лісництв або місцеві жителі за окремими домовленостями. Через рахунки приватних підприємців провели близько 9 мільйонів гривень коштів державного підприємства. Підприємці залишали собі 17% від отриманих сум, а решту знімали готівкою та передавали організаторам схеми.

У цьому випадку слідство перевіряє не лише обґрунтованість договорів і платежів, а й подальший рух коштів. Саме фінансовий ланцюг може допомогти встановити, хто фактично отримував вигоду від операцій та яку роль у схемі відігравав кожен учасник.

Чому важливо встановити не лише виконавців, а й організаторів

Незаконна рубка не завжди є наслідком одноосібного рішення працівника на місці. Так само збитковий продаж деревини або фіктивне виконання робіт потребує документального оформлення, погоджень і проведення платежів. Тому завдання ДБР – дослідити весь механізм можливого правопорушення: хто ухвалював рішення, хто забезпечував їхню реалізацію, хто оформлював документи, хто отримував кошти та чи були між учасниками попередні домовленості.

Наприклад, одна із завершених справ – це правопорушення, яке вчинила організована група у складі 9 осіб.

Водночас повідомлення про підозру не означає доведення вини. Її встановлює суд, а всі обставини кримінальних проваджень мають бути підтверджені належними доказами.

"Зелений щит" – це про відповідальність за державний ресурс

Спецоперація триває. Слідчі встановлюють можливих учасників інших епізодів, перевіряють обсяги незаконно зрубаної деревини, рух коштів та роль посадовців різних рівнів.

Результат цієї роботи має вимірюватися не лише кількістю проведених обшуків чи повідомлених про підозру осіб. Важливо довести кримінальні провадження до логічного завершення, забезпечити судовий розгляд, домогтися відшкодування завданих державі збитків і не допустити повторення подібних схем.

Захист лісу починається не лише з охорони дерев від незаконного випилювання. Він починається з відповідальності тих, хто видає дозволи, підписує договори, розпоряджається державним майном і контролює використання бюджетних коштів.

Саме на це спрямований "Зелений щит": виявити механізми зловживань, встановити всіх причетних та захистити державні ресурси від тих, хто намагається використати їх у власних інтересах.